Rysslandskopplat bolag får rätt mot Skatteverket

Skatteverket har med stöd av EU:s sanktionsförordning mot Ryssland beslutat att frysa saldot på ett bolags skattekonto på grund av bolagets kopplingar till Ryssland.

Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Härnösand och yrkade att beslutet tills vidare inte skulle gälla.

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Förvaltningsrätten avvisade yrkandet. Med hänvisning till EU-förordningen, instruktionen för Kommerskollegium och ett regeringsbeslut konstaterade domstolen att det är Kommerskollegium som prövar om frysta medel får frigöras och göras tillgängliga.

Eftersom EU-rätten har företräde ansåg förvaltningsrätten att inhibitionsregeln iförvaltningsprocesslagen inte kunde tillämpas i målet, rapporterar Dagens Juridik.

Rätten till ett effektivt rättsmedel

Kammarrätten gör en annan bedömning. EU-förordningen saknar helt bestämmelser om undantag eller interimistiska åtgärder under den tid som ett frysningsbeslut prövas i domstol. Samtidigt anges i skälen till förordningen att den är förenlig med bland annat rätten till ett effektivt rättsmedel. Därmed har det, enligt kammarrätten, överlämnats till nationell domstol att säkerställa att den rätten efterlevs.

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Kommerskollegium kan visserligen frigöra delar av det frysta beloppet för betalning av bolagets skatter och avgifter. Men myndigheten kan inte pröva de övriga skadeverkningar som bolaget gör gällande, och saknar möjlighet att bedöma sakfrågan. Den kan därför inte ta ställning till hur sannolikt det är att Skatteverkets frysningsbeslut kommer att bestå.

Kommerskollegiums prövning fyller alltså inte samma funktion som en prövning enligt inhibitionsbestämmelsen. Förvaltningsrätten borde därför ha prövat yrkandet. Beslutet upphävs och målen återförvisas för ny prövning.