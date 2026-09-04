Misstänkt mordbrand mot försvarsjätte – två gripna

Polisen grep en 28-årig kvinna och en 38-årig man efter att brandfarliga föremål kastats vid en byggarbetsplats utanför företagets huvudkontor.

Företaget, som bland annat utvecklar radarsystem som kan följa och störa drönare, bekräftar att polis och räddningstjänst ryckte ut till företagets område.

Det är inte första gången den här typen av incidenter inträffar i Tyskland, rapporterar Reuters. Bara under den senaste veckan har polisen utrett två försök att sabotera elnätet. Det första inträffade i Brandenburg och det andra i Nordrhein-Westfalen, inom loppet av ett dygn.

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Oklart vem som ligger bakom

De tyska myndigheterna har ännu inte slagit fast vem som ligger bakom sabotageförsöken. Utländsk inblandning kan inte uteslutas, men polisen undersöker även möjligheten att vänsterextremister kan ligga bakom.



Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt har varnat för att främmande makter kan använda extremistgrupper som ombud.

Efter en drönarincident vid Leipzig/Halle-flygplatsen i augusti pekade Tyskland och flera europeiska allierade ut Ryssland. De har beskrivit händelsen som en del av ett bredare ryskt hybridkrig mot länder som stöttar Ukraina.

Ryssland förnekar anklagelserna. Moskva har i stället anklagat europeiska länder för att försöka trappa upp konflikten och har meddelat att ryska myndigheter ska stänga Goethe-Instituts kulturcentrum i landet.



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Utvecklingen följs noga

Även andra europeiska länder följer utvecklingen. Danmarks säkerhets- och underrättelsetjänst PET uppgav på torsdagen att Ryssland försöker rekrytera danskar för att planera sabotage mot danska försvarsföretag med kopplingar till Ukraina.

Enligt PET har personer kontaktats via sociala medier och spelplattformar. Uppdragen ska bland annat ha gått ut på att fotografera företag och infrastruktur som senare skulle kunna användas vid planering av sabotage.



Den misstänkta mordbranden som riktades mot företaget Rohde & Schwarz orsakade inga större skador och ingen person skadades. Det är inte klarlagt om händelsen har någon koppling till de övriga sabotagefallen. Men utredningen fortsätter.

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