Apple stäms på omkring 2 miljarder pund, motsvarande cirka 2,7 miljarder dollar, i London. Bakom kravet står tusentals brittiska apputvecklare som menar att techjättens spårningsregler snedvridit konkurrensen på annonsmarknaden till Apples egen fördel.
Apple stäms på miljarder – svenska apputvecklare kan stå på tur
Stämningen lämnades in till Competition Appeal Tribunal i London på torsdagen och gäller funktionen App Tracking Transparency, ATT, som lanserades 2021, rapporterar Reuters.
Apple har hävdat att funktionen infördes för att låta användare själva avgöra om appar ska få följa deras aktivitet i andra bolags appar och på webbplatser.
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Utvecklarnas ombud menar tvärtom att den amerikanska jätten ställt hårdare krav på tredjepartsutvecklare än på sina egna tjänster, och därmed gett det egna annonsekosystemet ett konkurrensövertag.
Annonsrörelsen femdubblades
Kravet drivs av bolaget ATT Collective Action Limited, som pekar på att Apples annonsrörelse växt från 1,5 miljarder dollar 2020 till omkring 7,4 miljarder dollar 2025, samtidigt som annonsberoende apputvecklare tappat intäkter, skriver Mobilegamer.biz.
Målet leds av Ann Pope, tidigare hög tjänsteman vid den brittiska konkurrensmyndigheten CMA. Hon menar att Apples policy orsakat mycket betydande skada för företag som är beroende av Apple som grindvakt, och att processen behövs för att säkra att Apples regler tillämpas rättvist och för att kompensera brittiska bolags förluster.
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Apple, som tidigare beskrivit ATT som ett viktigt integritetsskydd, kommenterade inte stämningen omedelbart.
Regelfrågan redan avgjord i EU
Målet kan få konsekvenser i Europa och Sverige. ATT har granskats av flera europeiska myndigheter, tydligast i Tyskland, där konkurrensmyndigheten anklagat Apple för att missbruka sin marknadsmakt efter kritik från Meta, förlag, annonsörer och apputvecklare.
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Apple gick i augusti med på ändringar av reglerna för hur apputvecklare får använda persondata för riktad annonsering, och har enligt Reuters uppgett att ändringarna ska gälla i nästan alla EU-länder. Frankrike, Italien och Polen har också granskat ramverket, en fransk domstol gick i januari i huvudsak på Apples linje men utdömde ändå böter, skriver Appleinsider.
Skulle den brittiska talan vinna framgång blir domen ett prejudikat som europeiska ombudsbyråer sannolikt vill återanvända. Ett svenskt eller europeiskt krav skulle i så fall drivas som skadeståndstalan i nationell domstol med stöd av EU:s konkurrensskadeståndsdirektiv.
Storbritanniens tribunal har ett opt-out-förfarande för kollektiva krav från företag som saknar direkt motsvarighet i svensk rätt, vilket gör tröskeln högre här.
Har fällt Apple i samma domstol förut
Ombudsbyrån i målet, Hausfeld, har tidigare drivit en framgångsrik process mot Apple i samma tribunal. Den talan, som fördes av Rachael Kent, slutade 2025 med ett utfall värt omkring 1,5 miljarder pund.
CMA utreder samtidigt ATT separat och har klassat Apples mobilplattform som havande strategisk marknadsställning.