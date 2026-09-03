Apple stäms på miljarder – svenska apputvecklare kan stå på tur

Stämningen lämnades in till Competition Appeal Tribunal i London på torsdagen och gäller funktionen App Tracking Transparency, ATT, som lanserades 2021, rapporterar Reuters.

Apple har hävdat att funktionen infördes för att låta användare själva avgöra om appar ska få följa deras aktivitet i andra bolags appar och på webbplatser.

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Utvecklarnas ombud menar tvärtom att den amerikanska jätten ställt hårdare krav på tredjepartsutvecklare än på sina egna tjänster, och därmed gett det egna annonsekosystemet ett konkurrensövertag.

Annonsrörelsen femdubblades

Kravet drivs av bolaget ATT Collective Action Limited, som pekar på att Apples annonsrörelse växt från 1,5 miljarder dollar 2020 till omkring 7,4 miljarder dollar 2025, samtidigt som annonsberoende apputvecklare tappat intäkter, skriver Mobilegamer.biz.

Målet leds av Ann Pope, tidigare hög tjänsteman vid den brittiska konkurrensmyndigheten CMA. Hon menar att Apples policy orsakat mycket betydande skada för företag som är beroende av Apple som grindvakt, och att processen behövs för att säkra att Apples regler tillämpas rättvist och för att kompensera brittiska bolags förluster.

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Apple, som tidigare beskrivit ATT som ett viktigt integritetsskydd, kommenterade inte stämningen omedelbart.