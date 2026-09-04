Kiev backar upp svenska utspelet – Belgien slår igen dörren

I en intervju med Euronews säger Serhiy Marchenko, som lett landets finanser sedan 2020, att Ukraina redan ser likviditetsproblem och kan tvingas skjuta upp betalningar som inte är kopplade till kriget.

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Utländska fordringsägare påverkas inte, enligt honom, men lokal nivå kan drabbas, bland annat bygget av skyddsrum och infrastruktur inför vintern.

”Vi har inte haft en situation som den här sedan 2022”, säger han till kanalen.

Han arbetar nu med en budget som utgår från att kriget fortsätter in i 2027, med ett finansieringsgap på 32,6 miljarder euro att täcka. IMF:s delegation, som besökte Kiev under veckan, landar enligt Marchenko i liknande siffror.

Svenskt initiativ får stöd

Utspelet kommer knappt en vecka efter att Sverige tillsammans med Nederländerna, Spanien och Polen krävde att kommissionen prövar nya vägar för de omkring 210 miljarder euro i ryska centralbankstillgångar som ligger frysta inom unionen.

I brevet slår de fyra länderna fast att lånet på 90 miljarder euro inte räcker.

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Marchenko välkomnar initiativet och hoppas att fler länder ansluter före eurogruppens finansministermöte i september. Den ukrainska planen går ut på att flytta förvaltarskapet för tillgångarna från Euroclear i Belgien till en ny struktur.

”Vi vill diskutera det. Planen skapar nya förutsättningar där det inte är Belgiens ansvar att möta rättsprocesser med Ryssland, utan de 27 ländernas gemensamma ansvar”, säger han till Euronews.