Medan åtalet mot Claes Lindahl dröjer har Intellegos brottsmisstänkte tidigare vd hamnat i tvist med Avanza. Nätmäklaren kräver honom på 3,8 miljoner kronor plus ränta.
Avanza kräver Intellegos förre vd på 3,8 miljoner
Bakgrunden är att Avanza nollade belåningsvärdet på Intellego-aktien i samband med handelsstoppet, vilket gjorde Lindahls depå kraftigt överbelånad.
Beskedet kom den 18 november i fjol, samma dag som Ekobrottsmyndigheten slog till mot bolaget och frihetsberövade honom. Några dagar senare sade banken upp kreditavtalet.
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Lindahl bestrider kravet. Hans ombud menar att nollställningen saknade saklig grund, att värdet på de pantsatta aktierna översteg kreditbeloppet och att han dessutom satt frihetsberövad när avtalet sades upp. Det rapporterar EFN, som tagit del av handlingarna i Attunda tingsrätt.
Han öppnar också för att kräva Avanza på skadestånd, sedan banken i april sålt 10 500 Intellego-aktier ur hans innehav för 1 krona styck.
Från 6,5 miljarder till avnotering
Intellego, som utvecklar UV-teknik och dosimetrar, var i september 2025 värt över 6 miljarder kronor på First North.
Vändningen kom snabbt. Den 12 september meddelade bolaget att man redan uppnått årsmålet om 400 miljoner kronor i rörelseresultat.
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Tre veckor senare offentliggjordes en order från tyska Moveomed värd 243 miljoner kronor, en affär som ensam stod för 83 procent av tredje kvartalets försäljning, och där tidslinjen inte gick ihop.
Efter en anmälan från Finansinspektionen, som i sin tur byggde på en visselblåsarrapport från en tidigare investerare, inledde Ekobrottsmyndigheten förundersökning. Den 18 november stoppades handeln i aktien, Lindahl greps misstänkt för grovt svindleri och 100 miljoner kronor togs i förvar från bolagets kassa. Senare tillkom misstankar om grovt bedrägeri.
Intäkterna visade sig vara påhittade
Externa utredare från KPMG har konstaterat att villkoren i en av dotterbolaget Yuvios ordrar var förfalskade, och Moveomed återkallade sin order på omkring 240 miljoner kronor. Det mesta av Intellegos redovisade intäkter har visat sig vara påhittade.
Handeln i aktien återupptogs aldrig. Efter månader av handelsstopp avnoterades Intellego i mars i år, vilket gjorde det närmast omöjligt för ägarna att realisera sina förluster.
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Vid tillslaget berördes 16 000 aktieägare, varav merparten fanns hos just Avanza, nästan tusen av dem hade Intellego som sin enda aktie.
Dagarna före gripandet hann Lindahl dessutom få ut en resultatbaserad bonus på 6,5 miljoner kronor, motiverad med just den intäktstillväxt som nu utreds.
Åtalet mot Claes Lindahl har skjutits upp flera gånger. Han förnekar brott.