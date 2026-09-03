Avanza kräver Intellegos förre vd på 3,8 miljoner

Bakgrunden är att Avanza nollade belåningsvärdet på Intellego-aktien i samband med handelsstoppet, vilket gjorde Lindahls depå kraftigt överbelånad.

Beskedet kom den 18 november i fjol, samma dag som Ekobrottsmyndigheten slog till mot bolaget och frihetsberövade honom. Några dagar senare sade banken upp kreditavtalet.

Missa inte: Börsen i sikte för Selins försvarsbolag – får miljardvärdering. Realtid

Lindahl bestrider kravet. Hans ombud menar att nollställningen saknade saklig grund, att värdet på de pantsatta aktierna översteg kreditbeloppet och att han dessutom satt frihetsberövad när avtalet sades upp. Det rapporterar EFN, som tagit del av handlingarna i Attunda tingsrätt.

Han öppnar också för att kräva Avanza på skadestånd, sedan banken i april sålt 10 500 Intellego-aktier ur hans innehav för 1 krona styck.

Från 6,5 miljarder till avnotering

Intellego, som utvecklar UV-teknik och dosimetrar, var i september 2025 värt över 6 miljarder kronor på First North.

Vändningen kom snabbt. Den 12 september meddelade bolaget att man redan uppnått årsmålet om 400 miljoner kronor i rörelseresultat.

ANNONS

Läs även: Avanza jagar 1 000 miljarder från de rikaste – Algoritm ska ta över förvaltning. Dagens PS

Tre veckor senare offentliggjordes en order från tyska Moveomed värd 243 miljoner kronor, en affär som ensam stod för 83 procent av tredje kvartalets försäljning, och där tidslinjen inte gick ihop.

Efter en anmälan från Finansinspektionen, som i sin tur byggde på en visselblåsarrapport från en tidigare investerare, inledde Ekobrottsmyndigheten förundersökning. Den 18 november stoppades handeln i aktien, Lindahl greps misstänkt för grovt svindleri och 100 miljoner kronor togs i förvar från bolagets kassa. Senare tillkom misstankar om grovt bedrägeri.