Regeringen öppnar för att styrelseproffs ska få fakturera igen

Finansdepartementet ger en så kallad bokstavsutredning i uppdrag att se över hur arvoden från styrelseuppdrag och andra uppdrag av personlig karaktär beskattas.

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Till utredare har regeringen utsett kammarrättsrådet Patricia Schömer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2027.

Nio år av kritik

Fram till 2017 kunde professionella styrelseledamöter fakturera sina arvoden genom egna bolag med stöd av ett ställningstagande från Skatteverket, som accepterade upplägget vid minst tre löpande uppdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att en lagändring av näringsverksamhetsbegreppet inte påverkat den äldre praxisen. Styrelsearvode ska normalt beskattas hos ledamoten personligen, i inkomstslaget tjänst. Endast tidsbegränsade uppdrag som avser specifika insatser har accepterats i bolag.

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Skillnaden är ekonomiskt påtaglig. Via eget bolag har ledamoten kunnat teckna tjänstepension och sjukförsäkring och dra av kostnader, samtidigt som uppdragsgivaren sluppit arbetsgivaravgifter.

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Styrelseakademien, som lämnat in en hemställan om lagändring till Regeringskansliet, har hävdat att nio av tio styrelseproffs skulle ta färre uppdrag efter domen.