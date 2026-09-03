Kan europeiska länder frysa tillgångar hos bolag helt enkelt för att de har ryska ägare? Nej, det räcker inte, enligt en ny EU-dom.
Svårare att frysa ryska tillgångar – EU-domstolen underkänner beslut
Att frysa ryska tillgångar har varit en följetong i Europa ända sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
Nu slår EU:s domstol fast att det inte räcker med att hänvisa till Rysslands auktoritära statsskick för att frysa tillgångarna hos företag som indirekt kopplas till personer som omfattas av EU:s sanktioner.
Myndigheter måste kunna visa att det finns konkreta och objektiva bevis för att en sanktionerad person faktiskt kontrollerar företaget.
Frös tillgångarna hos energibolag
Domen från EU-domstolen får betydelse för hur medlemsländerna får tillämpa sanktionerna mot Ryssland.
Omkring 3 000 personer och företag är i dag svartlistade av EU för sin koppling till det ryska industri- och militärkomplexet som stödjer invasionen av Ukraina.
Bakgrunden är ett litauiskt beslut att frysa tillgångarna hos det litauiska energibolaget Inter Rao Lietuva, skriver Euronews.
Företaget var inte självt direkt omfattat av EU:s sanktioner, men litauiska myndigheter ansåg att ägarstrukturen innebar en tillräckligt stark koppling till sanktionerade personer.
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Menade att Ryssland kontrollerade bolaget
51 procent av aktierna ägs av det Finlandregistrerade bolaget Rao Nordic, som i sin tur är helägt av PJSC Inter RAO. Det ryska energibolaget är statskontrollerat.
Litauiska myndigheter resonerade därför att företaget ytterst stod under den ryska statens kontroll och därmed indirekt under president Vladimir Putins kontroll. Putin omfattas själv av EU-sanktioner.
EU-domstolen underkänner den slutsatsen. Att Ryssland är en auktoritär och oligarkisk stat, där presidenten har mycket omfattande politisk makt, är enligt domstolen inte tillräckligt för att bevisa att Putin faktiskt kontrollerar ett visst företag.
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Krävs mer information
För att ett företag som inte själv är svartlistat ska kunna omfattas av en frysning krävs i stället bevis för faktisk kontroll.
Myndigheterna måste kunna stödja sitt beslut på objektiva och tillräckligt starka omständigheter.
Domen innebär samtidigt inte att informella kontrollformer måste bortses från. Nationella myndigheter får väga in all relevant information när de bedömer om en sanktionerad person eller organisation i praktiken kan utöva kontroll över ett företag.
Avgörandet sätter därmed en tydligare juridisk gräns för medlemsländernas möjligheter att frysa tillgångar på grundval av indirekta kopplingar.
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