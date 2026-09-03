Svårare att frysa ryska tillgångar – EU-domstolen underkänner beslut

Att frysa ryska tillgångar har varit en följetong i Europa ända sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.

Nu slår EU:s domstol fast att det inte räcker med att hänvisa till Rysslands auktoritära statsskick för att frysa tillgångarna hos företag som indirekt kopplas till personer som omfattas av EU:s sanktioner.

Myndigheter måste kunna visa att det finns konkreta och objektiva bevis för att en sanktionerad person faktiskt kontrollerar företaget.

Frös tillgångarna hos energibolag

Domen från EU-domstolen får betydelse för hur medlemsländerna får tillämpa sanktionerna mot Ryssland.

Omkring 3 000 personer och företag är i dag svartlistade av EU för sin koppling till det ryska industri- och militärkomplexet som stödjer invasionen av Ukraina.

Bakgrunden är ett litauiskt beslut att frysa tillgångarna hos det litauiska energibolaget Inter Rao Lietuva, skriver Euronews.

Företaget var inte självt direkt omfattat av EU:s sanktioner, men litauiska myndigheter ansåg att ägarstrukturen innebar en tillräckligt stark koppling till sanktionerade personer.

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