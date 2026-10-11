Advokaterna uteblev från rätten – bolaget fick en andra tredskodom

Under 2025 meddelades 24 315 tredskodomar i dispositiva tvistemål vid svenska tingsrätter enligt Domstolsverkets statistik. Tredskodomar är alltså inte ovanliga.



Betydligt mer sällsynt är att samma mål leder till två tredskodomar, och nästan aldrig beror det på att advokaterna uteblir från huvudförhandlingen. Men nu har det hänt.

Den första tredskodomen meddelades i målet i november 2024. Bolaget som berördes ansökte om återvinning och målet sattes därefter ut till huvudförhandling i mars 2025.

Samma vecka som huvudförhandlingen skulle hållas fick tingsrätten besked om att det var advokaten A2 som skulle företräda bolaget vid förhandlingen.



A2 uppgav samtidigt att han tidigare varit sjuk och därför inte kunnat komplettera talan eller sätta sig in i målet. Dagen före förhandlingen meddelade A2 att han återigen blivit sjuk och begärde att huvudförhandlingen skulle ställas in.

A1, som ursprungligen hade anmälts som ombud för bolaget, hade dock inte meddelat tingsrätten att han frånträtt uppdraget. Tingsrätten ansåg därför att det saknades skäl att ställa in huvudförhandlingen.

Inget ombud från advokatbyrån inställde sig vid huvudförhandlingen. Följden blev en andra tredskodom mot bolaget, som enligt anmälan inte kunde återvinnas.

En rådman vid tingsrätten anmälde därefter de båda advokaterna till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Läs också: Mannheimer Swartling och Schjødt bakom NCC:s miljardaffär. Realtid

Advokaterna tillbakavisade kritiken

ANNONS

Advokaterna har i sina yttranden invänt mot kritiken och bland annat framhållit att A2 internt hade tagit över ansvaret för processen i februari 2025. Enligt deras uppgifter var det därför A2 som skulle driva tvisten, även om A1 fortfarande stod kvar som ombud hos tingsrätten.

A1 hade enligt advokaterna inte saknat kompetens att driva målet, utan hade helt enkelt inte hunnit läsa in sig på handlingarna inför förhandlingen. A2 uppgav att hans sjukdom hindrade honom från att fullgöra uppdraget och att han först senare kunde arbeta med kompletteringar och förberedelser inför förhandlingen.

Advokaterna har också ifrågasatt att A1 skulle ha haft en skyldighet att meddela tingsrätten att han inte längre skulle företräda bolaget. De har uppgett att de uppfattade situationen som att klienten accepterat att A2 skulle driva processen utan hjälp av A1 och den biträdande juristen, snarare än att fullmakterna formellt hade återkallats.

Anmälaren ansåg också att advokaternas förklaringar i disciplinärendet inte stämde överens med de uppgifter som tidigare lämnats till tingsrätten. Invändningarna rörde bland annat ombudsrollen och frågan om fullmakterna hade återkallats.

Läs också: Advokater tjänar mer än kunderna – nu väljer byrån att dölja vinsten. Realtid