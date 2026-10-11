Ingen advokat dök upp vid huvudförhandlingen. Den ena hänvisade till sjukdom, medan den andra var bokad på annat håll och inte hade satt sig in i målet. Följden blev en andra tredskodom i målet. Nu varnas båda advokaterna av Advokatsamfundets disciplinnämnd för hanteringen av uppdraget.
Advokaterna uteblev från rätten – bolaget fick en andra tredskodom
Under 2025 meddelades 24 315 tredskodomar i dispositiva tvistemål vid svenska tingsrätter enligt Domstolsverkets statistik. Tredskodomar är alltså inte ovanliga.
Betydligt mer sällsynt är att samma mål leder till två tredskodomar, och nästan aldrig beror det på att advokaterna uteblir från huvudförhandlingen. Men nu har det hänt.
Den första tredskodomen meddelades i målet i november 2024. Bolaget som berördes ansökte om återvinning och målet sattes därefter ut till huvudförhandling i mars 2025.
Samma vecka som huvudförhandlingen skulle hållas fick tingsrätten besked om att det var advokaten A2 som skulle företräda bolaget vid förhandlingen.
A2 uppgav samtidigt att han tidigare varit sjuk och därför inte kunnat komplettera talan eller sätta sig in i målet. Dagen före förhandlingen meddelade A2 att han återigen blivit sjuk och begärde att huvudförhandlingen skulle ställas in.
A1, som ursprungligen hade anmälts som ombud för bolaget, hade dock inte meddelat tingsrätten att han frånträtt uppdraget. Tingsrätten ansåg därför att det saknades skäl att ställa in huvudförhandlingen.
Inget ombud från advokatbyrån inställde sig vid huvudförhandlingen. Följden blev en andra tredskodom mot bolaget, som enligt anmälan inte kunde återvinnas.
En rådman vid tingsrätten anmälde därefter de båda advokaterna till Advokatsamfundets disciplinnämnd.
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Advokaterna tillbakavisade kritiken
Advokaterna har i sina yttranden invänt mot kritiken och bland annat framhållit att A2 internt hade tagit över ansvaret för processen i februari 2025. Enligt deras uppgifter var det därför A2 som skulle driva tvisten, även om A1 fortfarande stod kvar som ombud hos tingsrätten.
A1 hade enligt advokaterna inte saknat kompetens att driva målet, utan hade helt enkelt inte hunnit läsa in sig på handlingarna inför förhandlingen. A2 uppgav att hans sjukdom hindrade honom från att fullgöra uppdraget och att han först senare kunde arbeta med kompletteringar och förberedelser inför förhandlingen.
Advokaterna har också ifrågasatt att A1 skulle ha haft en skyldighet att meddela tingsrätten att han inte längre skulle företräda bolaget. De har uppgett att de uppfattade situationen som att klienten accepterat att A2 skulle driva processen utan hjälp av A1 och den biträdande juristen, snarare än att fullmakterna formellt hade återkallats.
Anmälaren ansåg också att advokaternas förklaringar i disciplinärendet inte stämde överens med de uppgifter som tidigare lämnats till tingsrätten. Invändningarna rörde bland annat ombudsrollen och frågan om fullmakterna hade återkallats.
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Disciplinnämnden: Allvarligt åsidosatt sina plikter
Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar att en advokat som åtar sig ett uppdrag är skyldig att sätta sig in i saken och driva den med den omsorg och skicklighet som uppdraget kräver.
Av utredningen framgår att A1 först anmäldes som ombud, trots att avsikten inte var att han faktiskt skulle föra bolagets talan i domstolen. Han satte sig därför inte in i ärendet. A2 anmälde sig som ombud först senare, efter att A1 hade godkänt tidpunkten för huvudförhandlingen.
A1 frånträdde emellertid aldrig uppdraget, och när A2 åter blev sjuk stod bolaget utan någon som kunde företräda det vid förhandlingen.
Nämnden bedömer att advokaternas hantering inte levde upp till kraven på omsorg och skicklighet och att deras agerande påverkade både domstolen och klienten negativt. De hade därigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokater.
Båda advokaterna tilldelas därför varsin varning enligt rättegångsbalken. Nämnden konstaterar samtidigt att utredningen inte visar att de i övrigt har åsidosatt god advokatsed.
I februari 2026 biföll hovrätten ett domvillobesvär och återförvisade målet till tingsrätten. Advokaterna har hänvisat till det avgörandet i disciplinärendet, men disciplinnämndens prövning avsåg deras advokatetiska hantering av uppdraget.
Källa: Advokatsamfundets disciplinnämnd, beslut 25/1667.
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