Advokater tjänar mer än kunderna – nu väljer byrån att dölja vinsten

Kirkland & Ellis, världens största advokatbyrå sett till intäkter, kommer inte längre att lämna ut sina finansiella siffror till den ledande rankingen av amerikanska advokatbyråer.

Beslutet innebär att branschens insyn i en av världens mest lönsamma advokatverksamheter minskar.

Den amerikanska privatägda byrån har i årtionden frivilligt rapporterat sina intäkter och resultat till American Lawyer, som sammanställer den årliga AmLaw-rankingen.

Tjänar mer än kunderna

Kirkland har nu meddelat att man inte längre anser att det är meningsfullt eller nödvändigt att offentliggöra uppgifterna, skriver Financial Times.

Kirkland hade under 2025 intäkter på rekordhöga 10,6 miljarder dollar, upp från 8,8 miljarder året före.

De delägare som delar på byråns vinster fick i genomsnitt 11,1 miljoner dollar vardera, en ökning med 20 procent på ett år.

Beslutet kommer samtidigt som ersättningarna för de mest framgångsrika advokaterna har skjutit i höjden.

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De bäst betalda delägarna kan tjäna tiotals miljoner dollar om året, vilket har ökat uppmärksamheten kring lönenivåerna i en bransch där många av kunderna själva tjänar betydligt mindre.

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