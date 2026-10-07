Höga arvoden sticker i ögonen på vissa kunder. Det tros vara ett skäl till att ytterligare en advokatbyrå inte längre vill lämna ut vad de tjänar.
Advokater tjänar mer än kunderna – nu väljer byrån att dölja vinsten
Kirkland & Ellis, världens största advokatbyrå sett till intäkter, kommer inte längre att lämna ut sina finansiella siffror till den ledande rankingen av amerikanska advokatbyråer.
Beslutet innebär att branschens insyn i en av världens mest lönsamma advokatverksamheter minskar.
Den amerikanska privatägda byrån har i årtionden frivilligt rapporterat sina intäkter och resultat till American Lawyer, som sammanställer den årliga AmLaw-rankingen.
Tjänar mer än kunderna
Kirkland har nu meddelat att man inte längre anser att det är meningsfullt eller nödvändigt att offentliggöra uppgifterna, skriver Financial Times.
Kirkland hade under 2025 intäkter på rekordhöga 10,6 miljarder dollar, upp från 8,8 miljarder året före.
De delägare som delar på byråns vinster fick i genomsnitt 11,1 miljoner dollar vardera, en ökning med 20 procent på ett år.
Beslutet kommer samtidigt som ersättningarna för de mest framgångsrika advokaterna har skjutit i höjden.
De bäst betalda delägarna kan tjäna tiotals miljoner dollar om året, vilket har ökat uppmärksamheten kring lönenivåerna i en bransch där många av kunderna själva tjänar betydligt mindre.
Läs mer: Advokaten fick betala när Setterwalls drev in arvodet. Realtid
Följer efter flera andra byråer
Enligt personer nära Kirkland har byråns ledning under flera år diskuterat att sluta rapportera siffrorna. En irritation har varit hur AmLaws mått för genomsnittlig vinst per delägare presenteras.
Kirkland anser att måttet inte speglar den stora variationen i ersättning mellan olika delägare på byrån.
Kirklands beslut kan också få konsekvenser för konkurrenterna. Om fler stora advokatbyråer slutar lämna ut siffror blir det svårare att jämföra intäkter, vinster och ersättningsnivåer inom en bransch som redan präglas av begränsad insyn.
Flera stora byråer har redan valt en liknande väg. Brittiska Freshfields slutade 2023 att frivilligt rapportera sina globala resultat till AmLaw, skriver Legal Cheek.
New York-baserade Wachtell och brittiska Slaughter and May lämnar inte heller ut motsvarande uppgifter.
Läs mer: ”Trött på mäns skryt om 100-timmarsveckor”. Dagens PS
Hård konkurrens om vissa jurister
AmLaw kan i vissa fall uppskatta siffror för byråer som inte rapporterar frivilligt. Kirkland har dock meddelat att man inte heller kommer att kommentera framtida uppskattningar.
Utvecklingen sker samtidigt som advokatbyråerna konkurrerar allt hårdare om de mest lönsamma juristerna.
Ökningen av private equity och annat privat kapital har skapat en växande efterfrågan på avancerad juridisk rådgivning och drivit upp ersättningarna för de mest eftertraktade delägarna.
Läs mer: Krigen ger stora marginaler för raffinadier – Shell gör jättevinst. Realtid