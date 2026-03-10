Svenskarna som tjänar multum på amerikanska rättsfall

AI-bolaget Legora, som utvecklar tech för jurister, har tagit in 550 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda och värderas nu till 5,55 miljarder dollar.

Kapitalet ska främst användas för att expandera verksamheten i USA, där efterfrågan på juridisk teknik växer snabbt.

”Det visar sig att amerikanerna älskar att stämma varandra mycket mer än vi i Europa”, säger vd:n Max Junestrand, en av de svenska grundarna av bolaget, enligt Techcrunch.

Har 800 byråer som kunder

Bolaget erbjuder en plattform som hjälper advokater att arbeta med komplexa juridiska ärenden genom att integrera stora språkmodeller i deras dagliga arbetsflöden.

Systemet används i dag av omkring 800 advokatbyråer och juridiska team.

Finansieringsrundan leddes av riskkapitalbolaget Accel, med deltagande från flera befintliga investerare samt nya finansiärer från både teknik- och finanssektorn.

Bytt namn flera gånger

ANNONS

Legora grundades i Stockholm och hette tidigare både Judilica och Leya innan företaget bytte namn.

Efter att ha deltagit i startupacceleratorn Y Combinator 2024 har bolaget etablerat sitt huvudkontor i New York och satsar nu kraftigt på den amerikanska marknaden.

Konkurrensen inom AI-baserad juridisk teknik är dock hård. Rivalen Harvey har redan nått en värdering på omkring åtta miljarder dollar och uppges planera en ny kapitalrunda till en ännu högre värdering.