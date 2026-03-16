EU: ”X samarbetar" om miljardböter
Amerikanska nätjätten X ”samarbetar” med EU om de miljardböter som bolaget fått, meddelar EU-kommissionen.
X bötfälldes i december med 120 miljoner euro då EU-kommissionen anser att bolaget inte följt reglerna i datatjänstelagen, DSA, bland annat om missvisande design kring den ”blå bocken”, som i praktiken är till för betalande kunder.
X motsätter sig böter
X motsatte sig böterna och har överklagat till EU:s domstol. I väntan på det antas bolaget nu använt sin möjlighet att garantera bötesbeloppet, snarare än att betala det redan nu.
EU-kommissionen informerar i normala fall inte om ekonomiska transaktioner mellan privata företag och EU-kommissionen. Men jag kan informera att X samarbetar med EU-kommissionen i frågan, säger kommissionstalesmannen Thomas Regnier i Bryssel.