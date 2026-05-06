"Osakligt och svepande": Strömmers svar på rättsstatsuppropet

Uppropet, som går under namnet #Jutoo, startade med en debattartikel i Dagens Nyheter signerad av 33 jurister, professorer och tidigare justitieråd.

På kort tid har listan vuxit till 1 165 underskrifter, enligt Dagens Juridik.

Bland de som anslutit sig återfinns yrkesverksamma domare, två tidigare rikspolischefer, ett 20-tal åklagare och över 130 advokater.

Undertecknarna varnar för att den pågående politiska omläggningen inom bland annat migrations- och straffrätten sammantaget utgör den mest genomgripande omdaningen av svenskt rättsväsende i modern tid.

En återkommande kritik är att centrala skyddsmekanismer i lagstiftningsprocessen, utredningskrav, remisstider och Lagrådets granskning, systematiskt undergrävs, och att juridiska invändningar avfärdas som ”aktivism” snarare än tas på allvar.

Strömmer avfärdar kritiken

I en debattartikel i Dagens Nyheter avfärdar justitieminister Gunnar Strömmer kritiken som ”osaklig och svepande”.

Han pekar på att Sverige rankas som den näst starkaste liberala demokratin i världen enligt Varieties of Democracy, och att Freedom House ger landet 99 av 100 poäng. Enligt Strömmer är det den systemhotande brottsligheten, inte regeringens reformpolitik, som utgör det verkliga hotet mot demokratin.

”Det är den systemhotande brottsligheten som hotar demokratin och rättsstaten, inte den omläggning av politiken som sker för att bekämpa den”, skriver Strömmer i DN.

Han menar att vissa utredningar drivits i snabbare takt, men framhåller att stora reformer genomförs stegvis och med tidsbegränsningar för de mest ingripande åtgärderna. Som resultat lyfter han fram att det dödliga gängvåldet halverats sedan regeringen tillträdde 2022.