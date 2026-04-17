Norge kan utvinna 700 miljoner fat – men tiden rinner ut

Ny analys med stöd av den norska Offshore-direktionen visar att avancerade utvinningsmetoder, så kallad Enhanced Oil and Gas Recovery, EOGR, kan frigöra mellan 350 och 700 miljoner fat oljeekvivalenter från fält som redan är i drift på den norska kontinentalsockeln, det skriver Oilprice.com.

I det övre spannet motsvarar det hela Johan Sverdrup-fältets beräknade livstidsproduktion, ett av de största oljefälten i Nordsjön.

Genomförandet är det svåra

Trots potentialens storlek är det faktiska genomförandet begränsat.

Norska energiministeriet har i år formellt uppdragit åt Offshore-direktionen att påskynda identifieringen av kommersiellt lönsamma projekt, och en intern genomgång ser nu över koncept som tidigare avskrevs som alltför komplexa eller kostsamma.

”Det finns ingen universallösning. Vi behöver identifiera rätt metod för varje fält och agera vid rätt tidpunkt”, säger Ove Bjørn Wilson, senior reservoaringenjör vid Offshore-direktionen.

Tidspressen är reell. När fälten mognar och reservoartrycket sjunker försämras förutsättningarna för avancerad utvinning successivt. Projekt som är lönsamma i dag kanske inte är det om några år.