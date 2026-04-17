Norge sitter på en potential att frigöra hundratals miljoner fat olja från redan befintliga fält. Men fönstret för att agera krymper, och kriget i Iran har gjort frågan mer brådskande än någonsin.
Norge kan utvinna 700 miljoner fat – men tiden rinner ut
Ny analys med stöd av den norska Offshore-direktionen visar att avancerade utvinningsmetoder, så kallad Enhanced Oil and Gas Recovery, EOGR, kan frigöra mellan 350 och 700 miljoner fat oljeekvivalenter från fält som redan är i drift på den norska kontinentalsockeln, det skriver Oilprice.com.
Missa inte: Norges oljeexport rusar: ”Högsta någonsin”. Realtid
I det övre spannet motsvarar det hela Johan Sverdrup-fältets beräknade livstidsproduktion, ett av de största oljefälten i Nordsjön.
Genomförandet är det svåra
Trots potentialens storlek är det faktiska genomförandet begränsat.
Läs även: Europa kan få slut på flygbränsle – bara sex veckor kvar. Dagens PS
Norska energiministeriet har i år formellt uppdragit åt Offshore-direktionen att påskynda identifieringen av kommersiellt lönsamma projekt, och en intern genomgång ser nu över koncept som tidigare avskrevs som alltför komplexa eller kostsamma.
”Det finns ingen universallösning. Vi behöver identifiera rätt metod för varje fält och agera vid rätt tidpunkt”, säger Ove Bjørn Wilson, senior reservoaringenjör vid Offshore-direktionen.
Tidspressen är reell. När fälten mognar och reservoartrycket sjunker försämras förutsättningarna för avancerad utvinning successivt. Projekt som är lönsamma i dag kanske inte är det om några år.
Omvärldsfaktorer spelar stor roll
Det geopolitiska läget ger extra tyngd åt analysen.
Kriget i Iran och stängningen av Hormuzsundet – som i fredstid kanaliserar ungefär en femtedel av världens råolja och flytande naturgas, har utlöst en kraftig utbudschock på den globala oljemarknaden.
Norge, som är Europas största olje- och gasproducent utanför Ryssland, har dragit nytta av det.
Missa inte: USA exporterar olja som aldrig förr under krisen. Realtid
Norges export av råolja uppgick till 57,4 miljarder norska kronor i mars, en ökning med 68 procent jämfört med samma månad föregående år – det högsta exportvärdet som hittills noterats, enligt Statistics Norway. Oljepriset låg i genomsnitt på drygt 107 dollar per fat under månaden.
”Stängningen av Hormuzsundet har lett till en betydande utbudschock på oljemarknaden, vilket bidrog till de höga oljepriserna i mars och därmed det högsta exportvärdet någonsin, säger Statistics Norways analytiker Jan Olav Rørhus, enligt Euronews.
Kraftigt ökad produktion i mars
Norges totala export uppgick till 199,9 miljarder kronor i mars, upp 28,5 procent på årsbasis.
Även USA:s president Donald Trump uppmärksammade utvecklingen och pekade i ett inlägg på Truth Social på att Norge säljer sin nordsjöolja till dubbelt pris jämfört med vad Storbritannien tar ut från sina egna fält.
Läs även: Spelet på havet: Så döljs världens energilager i flytande depåer. Dagens PS
Norge investerar oljeinkomsterna i statens suveräna förmögenhetsfond, världens största med tillgångar på drygt 2 100 miljarder dollar, byggd för att finansiera välfärden när olje- och gasintäkterna på sikt väntas minska.
Det är mot den bakgrunden som EOGR-satsningen får sin strategiska tyngd. Brownfield-fat från befintlig infrastruktur erbjuder kortare ledtider och lägre kapitalintensitet än nya fyndigheter, om de tas om hand i rätt tid.