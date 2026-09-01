Setterwalls Malmökontor lämnar byrån för att ansluta till AGRD Partners. Eftersom gruppen har extern ägare innebär flytten att juristerna måste träda ut ur Advokatsamfundet. Det är det andra Malmökontoret på kort tid som bryter sig loss från en nationell byråstruktur.
Setterwalls Malmökontor går till riskkapitalägda AGRD
Setterwalls meddelade på tisdagsmorgonen i ett pressmeddelande att Malmökontoret lämnar byrån och advokatverksamheten för att ansluta till AGRD Partners.
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Byrån uppgav att förändringen berör enbart lokalkontoret och att verksamheten i övrigt fortsätter som vanligt. Vare sig affärens karaktär, kontorets storlek eller den nya byråns namn nämndes.
Det gjorde däremot AGRD. Enligt Dagens Juridik, som avslöjade den planerade affären på måndagen, bekräftar gruppen köpet i ett eget pressmeddelande. Den nya byrån heter Ascente Law och beskrivs som AGRD:s största investering hittills.
Två beskrivningar av samma affär
Setterwalls Executive Partner Henrik Kjellander tackar medarbetarna i Malmö för åren som gått och beskriver förändringen som organisatorisk.
”Vi är trygga i vår affärsmodell som advokatbyrå och vårt advokatetiska regelverk som ger stort värde för våra klienter”, säger han.
AGRD:s Group CEO Maria-Pia Hope kallar Ascente Law en betydande förstärkning av gruppen och lyfter byråns marknadsposition.
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Ascente Laws Managing Partner Marc Tullgren, i dag vd för Setterwalls Malmöbolag, talar om nya möjligheter att utveckla rådgivning och arbetssätt.
Setterwalls har verkat som oberoende affärsjuridisk byrå sedan 1878 och är därmed Sveriges äldsta i sitt slag. Byrån har drygt 320 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö och tilldelades tidigare i år utmärkelsen ”Sweden Law Firm of the Year” vid Chambers Europe Awards 2026.
Titeln försvinner
AGRD Partners bildades 2025 när sex affärsjuridiska byråer, Allié, Born, Morris Law, Next, Synch och TM & Partners,gick samman med danska riskkapitalbolaget Axcel som ägare.
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Eftersom svenska regler inte tillåter externt ägande i advokatbyrå tvingades ett hundratal advokater lämna Advokatsamfundet när gruppen bildades. Detsamma gäller nu Malmöjuristerna.
Andra Malmöuppbrottet på två veckor
I augusti meddelade MAQS att byrån delas i två från årsskiftet, där Malmökontoret behåller varumärket medan Stockholm, Göteborg och Sundsvall bygger en egen organisation.
För Setterwalls del innebär affären dessutom att AGRD stärker greppet om just Malmö. Så sent som i maj i år anslöt sig Malmöbyrån Moll Wendén till gruppen, som då gjorde sin första investering i södra Sverige. Med Ascente Law får AGRD sin andra Malmöbyrå på ett halvår.
Att affärsjuridiska byråer delar sig är inte nytt. Realtid konstaterade redan 2018 att fyra Stockholmsbyråer splittrades genom delning eller upplösning på bara fyra månader, och att digitaliseringens effekter och delägarmodellens inneboende logik drev på trenden.