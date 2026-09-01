Setterwalls Malmökontor går till riskkapitalägda AGRD

Setterwalls meddelade på tisdagsmorgonen i ett pressmeddelande att Malmökontoret lämnar byrån och advokatverksamheten för att ansluta till AGRD Partners.

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Byrån uppgav att förändringen berör enbart lokalkontoret och att verksamheten i övrigt fortsätter som vanligt. Vare sig affärens karaktär, kontorets storlek eller den nya byråns namn nämndes.

Det gjorde däremot AGRD. Enligt Dagens Juridik, som avslöjade den planerade affären på måndagen, bekräftar gruppen köpet i ett eget pressmeddelande. Den nya byrån heter Ascente Law och beskrivs som AGRD:s största investering hittills.

Två beskrivningar av samma affär

Setterwalls Executive Partner Henrik Kjellander tackar medarbetarna i Malmö för åren som gått och beskriver förändringen som organisatorisk.

”Vi är trygga i vår affärsmodell som advokatbyrå och vårt advokatetiska regelverk som ger stort värde för våra klienter”, säger han.

AGRD:s Group CEO Maria-Pia Hope kallar Ascente Law en betydande förstärkning av gruppen och lyfter byråns marknadsposition.

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Ascente Laws Managing Partner Marc Tullgren, i dag vd för Setterwalls Malmöbolag, talar om nya möjligheter att utveckla rådgivning och arbetssätt.

Setterwalls har verkat som oberoende affärsjuridisk byrå sedan 1878 och är därmed Sveriges äldsta i sitt slag. Byrån har drygt 320 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö och tilldelades tidigare i år utmärkelsen ”Sweden Law Firm of the Year” vid Chambers Europe Awards 2026.