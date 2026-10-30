New York har traditionellt varit centrum för stjärnadvokater. Men nu är det kollegorna på västkusten som kammar hem de stora arvodena.
AI-boomen ger advokater jättelöner – tjänar 24 miljoner om året
Advokatbyråernas delägare i Silicon Valley tjänade mer än sina kollegor i New York under 2025.
Den växande efterfrågan på juridisk expertis inom artificiell intelligens och tekniksektorn bidrar till att driva upp ersättningarna.
Det visar en ny undersökning från rekryteringsföretaget Major, Lindsey & Africa, MLA, som har tittat närmare på drygt 1 000 delägare vid större amerikanska advokatbyråer.
Många jurister har anlitats av Anthropic
Den genomsnittliga ersättningen för delägare i Silicon Valley uppgick till 2,57 miljoner dollar under fjolåret, omkring 24 miljoner kronor. Det var fyra procent mer än motsvarande genomsnitt i New York, skriver Reuters.
Utvecklingen speglar den snabba tillväxten inom AI-sektorn, där stora investeringar, företagsaffärer och en växande mängd rättstvister och regulatoriska frågor skapar arbete för advokatbyråerna.
Bland annat har förberedelserna inför AI-bolaget Anthropics börsnotering engagerat ett stort antal jurister.
Även på nationell nivå har ersättningarna stigit kraftigt.
Vid de 200 största advokatbyråerna i USA ökade den genomsnittliga ersättningen till delägare med 10 procent jämfört med 2024, till 1,55 miljoner dollar.
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Högre timtaxa
För tio år sedan låg motsvarande genomsnitt på 877 000 dollar.
En viktig förklaring är att advokatbyråerna tar allt mer betalt för sina tjänster. Den genomsnittliga timtaxan för delägare steg med 11 procent mellan 2024 och 2025, från 1 114 till 1 242 dollar.
De mest eftertraktade juristerna kan ta betydligt mer än så. Vissa tar över 3 000 dollar i timmen, medan de högsta timtaxorna har nått 4 000 dollar.
Samtidigt börjar AI förändra även advokatbyråernas interna arbetssätt. Flera byråer låter nu yngre jurister tillgodoräkna sig utbildning och arbete med AI som en del av de timmar de förväntas debitera kunder.
New York-baserade Axinn tillåter exempelvis sina jurister att räkna upp till 100 timmar AI-relaterat arbete som debiteringsgrundande tid. Även Ropes & Gray och Akerman har infört liknande möjligheter.
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