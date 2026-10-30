AI-boomen ger advokater jättelöner – tjänar 24 miljoner om året

Advokatbyråernas delägare i Silicon Valley tjänade mer än sina kollegor i New York under 2025.

Den växande efterfrågan på juridisk expertis inom artificiell intelligens och tekniksektorn bidrar till att driva upp ersättningarna.

Det visar en ny undersökning från rekryteringsföretaget Major, Lindsey & Africa, MLA, som har tittat närmare på drygt 1 000 delägare vid större amerikanska advokatbyråer.

Många jurister har anlitats av Anthropic

Den genomsnittliga ersättningen för delägare i Silicon Valley uppgick till 2,57 miljoner dollar under fjolåret, omkring 24 miljoner kronor. Det var fyra procent mer än motsvarande genomsnitt i New York, skriver Reuters.

Utvecklingen speglar den snabba tillväxten inom AI-sektorn, där stora investeringar, företagsaffärer och en växande mängd rättstvister och regulatoriska frågor skapar arbete för advokatbyråerna.

Bland annat har förberedelserna inför AI-bolaget Anthropics börsnotering engagerat ett stort antal jurister.

Även på nationell nivå har ersättningarna stigit kraftigt.

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Vid de 200 största advokatbyråerna i USA ökade den genomsnittliga ersättningen till delägare med 10 procent jämfört med 2024, till 1,55 miljoner dollar.

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