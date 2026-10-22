En amerikansk konkursdomare godkände miljonarvoden till advokatbyrån Jackson Walker samtidigt som han i hemlighet levde med en av byråns delägare. Nu får justitiedepartementets konkurstillsyn klartecken att fortsätta jakten på pengarna.
Domare bodde med advokat – byrån kan tvingas betala miljoner
Det amerikanska justitiedepartementets konkurstillsyn, US Trustee, har rätt att kräva tillbaka advokatarvoden som betalats ut till den Texasbaserade byrån Jackson Walker. Det skriver Eduardo Rodriguez, chefsdomare vid konkursdomstolen i Houston, i en 57 sidor lång rapport, enligt Reuters.
Enligt Rodriguez har myndigheten grundlagsenlig behörighet att driva frågan. Syftet är att hålla byrån ansvarig för att den inte redovisade relationen, och det gäller även om byråns tidigare klienter inte själva har gått till angrepp.
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Myndighetens självständiga mandat behövs för att yrkesmässiga övertramp inte ska slippa granskning bara för att ett konkursbo väljer att inte agera, skriver Rodriguez enligt Reuters.
Beskedet var väntat. Jackson Walker meddelade förra månaden att byrån inte skulle bestrida myndighetens rätt att kräva tillbaka arvodena. Varken byrån eller US Trustee ville kommentera beslutet för Reuters.
Rapporten är inte slutgiltig. Den är en rekommendation som nu går vidare till distriktsdomaren Alia Moses. Hon leder tvisten mellan Jackson Walker och Kevin Epstein, som är US Trustee för Houstonregionen.
Delade hem med delägaren
David Jones hanterade under flera år landets mest belastade konkursdocket i Houston. Han avgick i oktober 2023 efter att ha erkänt att han haft en kärleksrelation med och bott tillsammans med Elizabeth Freeman. Hon var delägare på Jackson Walker och lämnade byrån i december 2022.
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Under tiden godkände Jones arvoden till byrån i en rad stora konkursärenden. US Trustee har pekat ut 34 ärenden där Jones var domare eller medlare och vill få arvoden på över 20 miljoner dollar upphävda, enligt Texas Lawbook.
Jackson Walker har hävdat att byrån fick tro att relationen hade tagit slut i mars 2020.
Förlikning på 15 miljoner dollar
Byrån har redan börjat göra upp. I juli rekommenderade Rodriguez att Moses godkänner förlikningar på sammanlagt 4,785 miljoner dollar med nio tidigare klienter vars konkursärenden påstås ha påverkats.
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I augusti nådde Jackson Walker och US Trustee dessutom en överenskommelse om 15 miljoner dollar för att avsluta tvisten. Myndigheten hade som mest siktat på upp till 23 miljoner dollar, rapporterar Bloomberg Law. Byrån erkänner inget fel men lovar att skärpa sina rutiner för jävskontroll och informationsplikt. Myndigheten kan dessutom gå vidare om det visar sig att byråns ledning undanhållit väsentliga uppgifter om vad den visste.
Överenskommelsen måste godkännas av Moses. Samtidigt ligger en rättegång planerad till januari.
Moses har tidigare varit hård i tonen. Vid ett statusmöte i maj 2025 sa hon att det inte rådde något tvivel om att Jackson Walker hade agerat i maskopi med Jones, enligt Octus.
Fler ärenden dyker upp
I dag, torsdag, ska parterna åter inställa sig hos Rodriguez. Anledningen är att ytterligare ärenden har dykt upp där Jones var domare och Jackson Walker var inblandad, och de ingår inte i myndighetens krav.
US Trustee skrev dock i en inlaga i fredags att myndigheten efter tre års utredning inte kommer att föreslå att fler ärenden läggs till, enligt Reuters.