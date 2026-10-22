Domare bodde med advokat – byrån kan tvingas betala miljoner

Det amerikanska justitiedepartementets konkurstillsyn, US Trustee, har rätt att kräva tillbaka advokatarvoden som betalats ut till den Texasbaserade byrån Jackson Walker. Det skriver Eduardo Rodriguez, chefsdomare vid konkursdomstolen i Houston, i en 57 sidor lång rapport, enligt Reuters.

Enligt Rodriguez har myndigheten grundlagsenlig behörighet att driva frågan. Syftet är att hålla byrån ansvarig för att den inte redovisade relationen, och det gäller även om byråns tidigare klienter inte själva har gått till angrepp.

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Myndighetens självständiga mandat behövs för att yrkesmässiga övertramp inte ska slippa granskning bara för att ett konkursbo väljer att inte agera, skriver Rodriguez enligt Reuters.

Beskedet var väntat. Jackson Walker meddelade förra månaden att byrån inte skulle bestrida myndighetens rätt att kräva tillbaka arvodena. Varken byrån eller US Trustee ville kommentera beslutet för Reuters.

Rapporten är inte slutgiltig. Den är en rekommendation som nu går vidare till distriktsdomaren Alia Moses. Hon leder tvisten mellan Jackson Walker och Kevin Epstein, som är US Trustee för Houstonregionen.

Delade hem med delägaren

David Jones hanterade under flera år landets mest belastade konkursdocket i Houston. Han avgick i oktober 2023 efter att ha erkänt att han haft en kärleksrelation med och bott tillsammans med Elizabeth Freeman. Hon var delägare på Jackson Walker och lämnade byrån i december 2022.

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Under tiden godkände Jones arvoden till byrån i en rad stora konkursärenden. US Trustee har pekat ut 34 ärenden där Jones var domare eller medlare och vill få arvoden på över 20 miljoner dollar upphävda, enligt Texas Lawbook.

Jackson Walker har hävdat att byrån fick tro att relationen hade tagit slut i mars 2020.