Lyxyacht och åtta bilar frysta – par måste bevisa var pengarna kommer ifrån

Brittiska åklagarmyndigheten Crown Prosecution Service (CPS) har fått tillgångar för cirka 50 miljoner pund, motsvarande drygt 600 miljoner kronor, frysta. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

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Beslutet fattades av High Court i London den 23 oktober och riktar sig mot två brittiska medborgare, en man och en kvinna, samt bolag som är knutna till dem.

Bland tillgångarna finns en yacht värd omkring 1,9 miljoner pund (cirka 24 miljoner kronor), ett bankkonto med runt 2,6 miljoner pund (cirka 33 miljoner kronor) och åtta fordon värda sammanlagt cirka 600 000 pund. Till det kommer flera fastigheter i England, Frankrike, Spanien och Portugal.

Tre månader på sig

Paret har nu tre månader på sig att visa att pengarna som användes för att köpa egendomen har ett lagligt ursprung. Lyckas de inte kan CPS gå vidare och kräva att tillgångarna förverkas permanent.

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”De är nu juridiskt skyldiga att bevisa hur de har skaffat sin förmögenhet, eller riskera att förlora sina tillgångar”, säger Adrian Foster, chefsåklagare vid CPS enhet för brottsvinster, i pressmeddelandet.

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Paret har inte åtalats eller dömts för något brott. Namnen har inte offentliggjorts, och domstolen väntas inom 28 dagar pröva om de ska få förbli anonyma, enligt The Independent.