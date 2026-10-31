Två brittiska medborgare måste nu bevisa att deras förmögenhet är lagligt förvärvad. Annars riskerar de att förlora en yacht, åtta bilar och fastigheter i fyra länder, utan att någonsin ha dömts för ett brott.
Lyxyacht och åtta bilar frysta – par måste bevisa var pengarna kommer ifrån
Brittiska åklagarmyndigheten Crown Prosecution Service (CPS) har fått tillgångar för cirka 50 miljoner pund, motsvarande drygt 600 miljoner kronor, frysta. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.
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Beslutet fattades av High Court i London den 23 oktober och riktar sig mot två brittiska medborgare, en man och en kvinna, samt bolag som är knutna till dem.
Bland tillgångarna finns en yacht värd omkring 1,9 miljoner pund (cirka 24 miljoner kronor), ett bankkonto med runt 2,6 miljoner pund (cirka 33 miljoner kronor) och åtta fordon värda sammanlagt cirka 600 000 pund. Till det kommer flera fastigheter i England, Frankrike, Spanien och Portugal.
Tre månader på sig
Paret har nu tre månader på sig att visa att pengarna som användes för att köpa egendomen har ett lagligt ursprung. Lyckas de inte kan CPS gå vidare och kräva att tillgångarna förverkas permanent.
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”De är nu juridiskt skyldiga att bevisa hur de har skaffat sin förmögenhet, eller riskera att förlora sina tillgångar”, säger Adrian Foster, chefsåklagare vid CPS enhet för brottsvinster, i pressmeddelandet.
Paret har inte åtalats eller dömts för något brott. Namnen har inte offentliggjorts, och domstolen väntas inom 28 dagar pröva om de ska få förbli anonyma, enligt The Independent.
Omvänd bevisbörda
Verktyget kallas Unexplained Wealth Order (UWO) och infördes i Storbritannien i januari 2018. I normalfallet måste myndigheterna vänta på en fällande dom innan brottsvinster kan tas i beslag. En UWO vänder i praktiken på bevisbördan: det är ägaren som måste förklara var pengarna kommer ifrån.
Om förklaringen uteblir eller inte håller kan CPS ansöka om ett så kallat Civil Recovery Order och ta tillgångarna utan brottmålsdom. Eftersom det rör sig om ett civilrättsligt förfarande är beviskravet lägre än i brottmål.
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Det är bara andra gången CPS använder verktyget. Den första gången, i mars i år, frystes 85 lägenheter i London värda över 81 miljoner pund. Den gången riktades beslutet mot en kinesisk medborgare.
Fallet sticker ut även i ett större perspektiv. Under de senaste fyra åren har CPS fått igenom 16 civilrättsliga förverkanden av egendom värd sammanlagt drygt 11 miljoner pund. Det aktuella fallet är alltså mer än fyra gånger så stort.
Sverige har liknande regler
Även i Sverige går det numera att förverka egendom utan att någon döms för brott. Sedan den 8 november 2024 gäller så kallat självständigt förverkande, som innebär att det räcker att det är klart mer sannolikt att egendom kommer från brottslig verksamhet än att den inte gör det, enligt TV4.
Regeringen har beskrivit lagen som ett sätt att angripa den organiserade brottslighetens ekonomiska bas från ett nytt håll. Kritiker, bland dem Advokatsamfundet, har varnat för att avsteget från kravet på fällande dom är principiellt problematiskt.
Realtid har tidigare skrivit om hur penningtvätten påverkar vardagen och om ett fall där åtalade misstänks ha tvättat nästan 400 miljoner kronor. Dagens PS har rapporterat om hur kriminella nätverk använder svenska bolag för att dölja pengarnas ursprung.
Nästa förhandling i det brittiska målet hålls i High Court vid ett senare datum.