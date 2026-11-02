AI-bolaget lägger bud på anrika advokatbyrån efter kollaps

Weil, Gotshal & Manges har länge tillhört de mest prestigefyllda advokatbyråerna på Wall Street. Men nyligen har man bekräftat att man förbereder en omröstning om att upplösa verksamheten.

Nu kommer uppgifter om att det amerikanska AI-baserade juridikbolaget Crosby har lagt ett bud på delar av den anrika advokatbyrån.

Budet omfattar bland annat varumärket, bolagets namn och viss intern data.

Flera toppnamn har lämnat

Samtidigt försöker Crosby rekrytera några av advokatbyråns omkring 1 200 jurister, skriver Techcrunch.

Krisen hos Weil Gotshal har fördjupats efter att den tilltänkta efterträdaren till byråns ledning tackat nej till uppdraget.

Dessutom har flera av de mest inkomstbringande juristerna lämnat och planerna på en sammanslagning med konkurrenten Willkie Farr & Gallagher lagts på is.

Crosby grundades för två år sedan och har en annan affärsmodell än många av de nya bolagen inom juridisk AI.

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Tagit in riskkapital

I stället för att sälja tekniken till etablerade advokatbyråer, som Harvey och Legora, bedriver Crosby självt juridisk verksamhet med hjälp av egenutvecklad AI-teknik.

Bolaget har hittills tagit in omkring 85 miljoner dollar i riskkapital. I mars genomförde det en finansieringsrunda på 60 miljoner dollar, ledd av Lux Capital och Index Ventures, med deltagande från bland andra Sequoia och Bain Capital Ventures.

Villkoren för budet på Weil Gotshals tillgångar har inte offentliggjorts och det är långt ifrån säkert att Crosby får igenom affären.

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