Advokatjättarna mörkar vinsterna – slutar att dela uppgifter med tidskrift

Den amerikanska advokatbyrån Paul Weiss slutar offentliggöra sina ekonomiska resultat till branschens ledande ranking över advokatbyråers intäkter och lönsamhet.

Beslutet följer efter att konkurrenten Kirkland & Ellis nyligen meddelat ett liknande besked.

Paul Weiss informerade branschpublikationen The American Lawyer på torsdagen om att byrån inte längre kommer att lämna ut sina finansiella uppgifter till rankningen.

Finns inget krav

De siffror som redovisades för 2025 blir därmed de sista, enligt Financial Times.

The American Lawyer har under flera decennier sammanställt uppgifter om advokatbyråernas intäkter och lönsamhet.

Eftersom amerikanska advokatbyråer ofta drivs som privata partnerskap finns det inget generellt krav på att offentliggöra den typen av uppgifter.

Publikationens sammanställning har därför varit en av få möjligheter att få insyn i branschens ekonomiska utveckling.

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Besluten innebär ett bakslag för transparensen i en bransch där intäkterna och ersättningarna till de högst betalda delägarna har ökat kraftigt.

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