Det blir svårare att veta vad de stora advokatfirmorna i USA egentligen tjänar. Paul Weiss är den senaste byrån i raden som inte vill dela med sig av informationen.
Advokatjättarna mörkar vinsterna – slutar att dela uppgifter med tidskrift
Den amerikanska advokatbyrån Paul Weiss slutar offentliggöra sina ekonomiska resultat till branschens ledande ranking över advokatbyråers intäkter och lönsamhet.
Beslutet följer efter att konkurrenten Kirkland & Ellis nyligen meddelat ett liknande besked.
Paul Weiss informerade branschpublikationen The American Lawyer på torsdagen om att byrån inte längre kommer att lämna ut sina finansiella uppgifter till rankningen.
Finns inget krav
De siffror som redovisades för 2025 blir därmed de sista, enligt Financial Times.
The American Lawyer har under flera decennier sammanställt uppgifter om advokatbyråernas intäkter och lönsamhet.
Eftersom amerikanska advokatbyråer ofta drivs som privata partnerskap finns det inget generellt krav på att offentliggöra den typen av uppgifter.
Publikationens sammanställning har därför varit en av få möjligheter att få insyn i branschens ekonomiska utveckling.
Besluten innebär ett bakslag för transparensen i en bransch där intäkterna och ersättningarna till de högst betalda delägarna har ökat kraftigt.
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Kan tjäna mer än kunderna
Tillväxten har bland annat drivits av expansionen inom private equity och andra former av privat kapital.
Samtidigt har konkurrensen om framgångsrika delägare hårdnat, vilket lett till att advokatbyråer lockar över konkurrenternas mest lönsamma jurister med allt högre ersättningar.
Utvecklingen har också väckt missnöje bland vissa klienter, som ifrågasätter de höga inkomsterna hos sina juridiska rådgivare. I vissa fall tjänar advokaterna numera mer än företagsledarna som anlitar dem.
Paul Weiss redovisade intäkter på omkring 3,3 miljarder dollar under 2025, en ökning med 24 procent jämfört med året före.
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Rådgivare åt stora bolag
Vinsten per delägare med ägarandel uppgick till 8,6 miljoner dollar, vilket placerade byrån på sjunde plats i The American Lawyers ranking.
Byrån är rådgivare åt flera stora amerikanska företag, däribland kapitalförvaltningsjätten Apollo Global Management.
Beskedet kommer samtidigt som branschen skakas av advokatbyrån Weil, Gotshal & Manges planerade upplösning, som Realtid har rapporterat om tidigare.
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