En federal domare i Chicago låter en grupptalan mot McDonald’s gå vidare. Fyra kunder hävdar att den klassiska revbensburgaren McRib saknar kött från revben.
McRib ”saknar revben” – domare sågar McDonald's försvar
Snabbmatsjätten McDonald’s misslyckades i fredags med att få en grupptalan om sin McRib avvisad i sin helhet. Det rapporterar Reuters.
Bakom stämningen står fyra amerikanska konsumenter. De anklagar bolaget för att medvetet forma McRib-biffen med åsar så att den liknar ett revbensspjäll, och därmed få kunderna att tro att burgaren innehåller revbenskött. Det är en dyrare styckningsdetalj som är känd för sin högre fetthalt och fylligare smak.
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Enligt kärandena används i stället billigare delar av grisen, som bog, hjärta och mage. Därför har de betalat för mycket för McRib, som är en av de dyraste rätterna på menyn.
Domaren: För tidigt att avfärda kunderna
Distriktsdomaren April Perry i Chicago, där McDonald’s har sitt huvudkontor, ogillade delar av stämningen. Hon slog dock fast att det är för tidigt att godta bolagets argument att ingen rimlig konsument kan förvänta sig revbenskött i en produkt som heter McRib.
Enligt Fox Business får tre av anspråken gå vidare: vilseledande marknadsföring, bedrägeri och obehörig vinst. Fem andra avvisades, men kärandena får lämna in dem på nytt.
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Perry pekade på att McDonald’s webbplats bara anger att burgaren innehåller fläskkött. Hon menade att konsumenter inte behöver göra efterforskningar innan de köper en snabbmatsburgare för sju dollar.
”Kärandenas tolkning av ”McRib” är varken orimlig eller verklighetsfrämmande”, skriver Perry i beslutet enligt Reuters.
Domaren konstaterade också att reklam som lyfter fram köttets revbensliknande form kan stödja påståendet om avsiktligt bedrägeri, men att det krävs fler bevis.
72 procent trodde på revben
Kunderna har lämnat in två konsumentundersökningar. I den ena svarade 72 procent att de förväntade sig att McRib innehåller revbenskött. I den andra angav 67 procent att revbenskött var viktigt eller mycket viktigt för deras köpbeslut, enligt Fox Business.
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Undersökningen omfattade 215 personer som fick se riktiga McRib-annonser, enligt USA Today.
Perry avfärdade även McDonald’s argument att det varumärkesskyddade namnet skyddar bolaget. Hon påpekade att andra produkter på menyn, som McChicken och Egg McMuffin, har namn som faktiskt beskriver vad de innehåller.
McDonald’s: ”Förvränger fakta”
McDonald’s hävdar att distinkta produktnamn inte lurar rimliga konsumenter, och att kärandenas preferens för en viss styckningsdetalj inte gör bolagets marknadsföring bedräglig.
Bolaget förnekar också att hjärta, mage eller våm används i McRib. När stämningen lämnades in i december sa McDonald’s till Fast Company att den ”förvränger fakta” och att burgaren görs av hundra procent amerikanskt fläskkött.
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Kundernas advokat Thiago Coelho säger till Reuters att hans klienter kommer att fortsätta kräva ansvar för vilseledande marknadsföring.
Beslutet innebär inte att domstolen har slagit fast att McDonald’s har vilselett kunderna. Det betyder bara att målet får prövas vidare.
Kultburgare sedan 1981
McRib lanserades 1981 och säljs bara periodvis. Det har gett burgaren en trogen skara fans. Den senaste comebacken skedde i november förra året, strax innan stämningen lämnades in.
Kunderna vill att grupptalan ska omfatta alla i USA som köpt en McRib under de fyra år som föregick stämningen. Kärandena kommer från New York, Chicago, Kalifornien och Washington D.C., enligt FindLaw.
Snabbmatskedjorna har tidigare stämts för hur produkterna framställs i reklam. McDonald’s, Burger King och Wendy’s har alla anklagats för att få hamburgarna att se större ut än de är.