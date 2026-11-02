Snabbmatsjätten McDonald’s misslyckades i fredags med att få en grupptalan om sin McRib avvisad i sin helhet. Det rapporterar Reuters.

Bakom stämningen står fyra amerikanska konsumenter. De anklagar bolaget för att medvetet forma McRib-biffen med åsar så att den liknar ett revbensspjäll, och därmed få kunderna att tro att burgaren innehåller revbenskött. Det är en dyrare styckningsdetalj som är känd för sin högre fetthalt och fylligare smak.

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Enligt kärandena används i stället billigare delar av grisen, som bog, hjärta och mage. Därför har de betalat för mycket för McRib, som är en av de dyraste rätterna på menyn.

Domaren: För tidigt att avfärda kunderna

Distriktsdomaren April Perry i Chicago, där McDonald’s har sitt huvudkontor, ogillade delar av stämningen. Hon slog dock fast att det är för tidigt att godta bolagets argument att ingen rimlig konsument kan förvänta sig revbenskött i en produkt som heter McRib.

Enligt Fox Business får tre av anspråken gå vidare: vilseledande marknadsföring, bedrägeri och obehörig vinst. Fem andra avvisades, men kärandena får lämna in dem på nytt.

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Perry pekade på att McDonald’s webbplats bara anger att burgaren innehåller fläskkött. Hon menade att konsumenter inte behöver göra efterforskningar innan de köper en snabbmatsburgare för sju dollar.

”Kärandenas tolkning av ”McRib” är varken orimlig eller verklighetsfrämmande”, skriver Perry i beslutet enligt Reuters.

Domaren konstaterade också att reklam som lyfter fram köttets revbensliknande form kan stödja påståendet om avsiktligt bedrägeri, men att det krävs fler bevis.