Börsen i sikte för Selins försvarsbolag – får miljardvärdering

Erik Selins försvarsbolag Axvik tar sikte på börsen och planerar en notering på Nasdaq First North.

I samband med noteringen säljs aktier för 27,5 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 2,4 procent av bolaget.

Med en teckningskurs på 55 kronor per aktie värderas Axvik till omkring 1,15 miljarder kronor. Handeln väntas inledas den 21 september, skriver Dagens Industri.

Kontrollerar runt 75 procent

Axvik har 302 anställda i Sverige och Storbritannien och består av tre bolag som verkar inom flyg- och försvarssektorn.

Koncernen har byggts upp genom förvärv. 2021 köptes Turntime Technologies, 2025 följde Slingsby Advanced Composites och under 2026 har Pentaxia tillkommit.

Bolagets verksamhet är inriktad på komponenter och tjänster till flyg- och försvarsindustrin, där långa kundrelationer, tekniskt kunnande och certifieringar lyfts fram som viktiga konkurrensfördelar.

Ägandet är koncentrerat. Erik Selin och Martin Åberg kontrollerar tillsammans omkring 75 procent av aktierna genom bolagen Chirp och Grating samt privata innehav.

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Får inte sälja under ett år

Åberg lämnade i juni sin roll som vd för Hexatronic för att fokusera på sina investeringar. Ägarna har samtidigt åtagit sig att inte sälja aktier under de första tolv månaderna efter börsnoteringen.

För Axvik handlar börsnoteringen framför allt om att få bättre tillgång till kapital, stärka bolagets trovärdighet och profilera verksamheten mot försvarsmarknaden.

I samband med Axviks entré på börsen får Stockholmsbörsen därmed ännu ett försvarsrelaterat bolag, på en marknad där investerarintresset har ökat kraftigt de senaste åren, noterar Di.

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