Det råder ingen brist på investeringar i försvarsbranschen just nu. Nu har ytterligare ett drönarbolag tagit in stora pengar.
AI-drönare lockar investerare – Tekever får jättevärdering
Det portugisisk-brittiska AI-drönarbolaget Tekever har tagit in 580 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda.
Det värderar bolaget till 6,4 miljarder dollar.
Tekever utvecklar autonoma system, bland annat drönare för övervakning.
Fått ett stort kontrakt i Storbritannien
Bolaget uppger att dess system har genomfört mer än 50 000 flygtimmar i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes 2022, skriver CNBC.
Finansieringsrundan leddes av University of California Investments och Baillie Gifford. Även Merlyn Advisors, Crescent Cove, Ventura Capital och Iberis Capital deltog.
Kapitalet ska användas för att expandera internationellt, bygga ut företagets industriella och tekniska kapacitet samt genomföra strategiska förvärv.
Tekever har samtidigt fått ett stort kontrakt från Storbritannien. I juli valde det brittiska försvarsdepartementet bolaget som leverantör av övervakningsteknik inom ett program som kan vara värt upp till 400 miljoner pund under tio år.
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Även andra bolag expanderar
Investeringen sker samtidigt som europeiska länder ökar sina försvarsutgifter och försöker stärka den egna försvarsindustrin.
Kriget i Ukraina har visat hur drönare och andra autonoma system kan användas i modern krigföring.
Flera europeiska försvarsteknikbolag har därför lockat stora investeringar under året. Det tyska bolaget Helsing, där Daniel Ek är ordförande, tog i juli in 1,8 miljarder dollar, medan Quantum Systems tog in 1 miljard euro.
Även brittiska Cambridge Aerospace tog in 300 miljoner dollar i augusti. Det tyska AI-bolaget Stark tog i juni in 500 miljoner euro.
Utvecklingen sker samtidigt som europeiska länder, däribland Sverige, försöker minska sitt beroende av försvarsteknik från andra delar av världen.
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