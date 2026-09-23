AI-drönare lockar investerare – Tekever får jättevärdering

Det portugisisk-brittiska AI-drönarbolaget Tekever har tagit in 580 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda.

Det värderar bolaget till 6,4 miljarder dollar.

Tekever utvecklar autonoma system, bland annat drönare för övervakning.

Fått ett stort kontrakt i Storbritannien

Bolaget uppger att dess system har genomfört mer än 50 000 flygtimmar i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes 2022, skriver CNBC.

Finansieringsrundan leddes av University of California Investments och Baillie Gifford. Även Merlyn Advisors, Crescent Cove, Ventura Capital och Iberis Capital deltog.

Kapitalet ska användas för att expandera internationellt, bygga ut företagets industriella och tekniska kapacitet samt genomföra strategiska förvärv.

Tekever har samtidigt fått ett stort kontrakt från Storbritannien. I juli valde det brittiska försvarsdepartementet bolaget som leverantör av övervakningsteknik inom ett program som kan vara värt upp till 400 miljoner pund under tio år.

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