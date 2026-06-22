Världens konflikter har lett till en ökad efterfrågan på defense tech. Det har inte undgått riskkapitalbolagen som investerar tungt i sektorn.
Riskkapitalet öser pengar över försvarsindustrin
Krigen i Ukraina och Mellanöstern har utlöst en investeringsboom inom defense tech, alltså teknologi som används för militära syften.
Enligt siffror från Pitchbook har försvarsteknikbolag tagit in 12,3 miljarder dollar från riskkapitalfonder sedan årsskiftet.
Det är nästan dubbelt så mycket som under samma period i fjol och mer än de 9,95 miljarder dollar som investerades under hela 2025.
Allt högre värderingar
Bakom utvecklingen ligger de snabba förändringarna på slagfältet, skriver Financial Times.
Drönare, autonoma fartyg, satelliter och AI-baserade system har fått en allt större betydelse i moderna konflikter, samtidigt som många länder ökar sina försvarsbudgetar.
Investerare lockas av utsikterna till långsiktigt stigande försvarsutgifter. Samtidigt växer oron för att värderingarna i vissa delar av sektorn har blivit för höga.
Den amerikanska marknaden dominerar utvecklingen. Av årets investeringar har 11,4 miljarder dollar gått till bolag i USA.
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Ökar även i Europa
Nästan hälften av den summan tillföll Anduril Industries, som utvecklar bland annat drönare och övervakningssystem.
Bolaget värderades nyligen till 61 miljarder dollar efter en kapitalanskaffning på 5 miljarder dollar.
Andra amerikanska bolag som lockat kapital är Saronic Technologies, som utvecklar obemannade fartyg, samt drönartillverkaren Shield AI.
Europa ligger betydligt längre efter men aktiviteten ökar även där.
Europeiska försvarsteknikbolag har hittills i år rest omkring 460 miljoner dollar, exklusive flera större finansieringsrundor som ännu inte slutförts.
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Stora investeringar i drönare
Bland de största europeiska namnen finns tyska Helsing, med Daniel Ek som ordförande, som utvecklar AI-lösningar och drönarsystem för militära ändamål.
Bolaget uppges vara på väg att ta in motsvarande drygt 12 miljarder kronor till en värdering omkring 180 miljarder kronor. Även tyska Stark, som tillverkar så kallade kamikazedrönare, för samtal om en större kapitalanskaffning.
Parallellt växer intresset för autonoma marina system. Brittiska Kraken Technology arbetar med obemannade fartyg för bland annat minröjning och används av den brittiska flottan i Hormuzsundet.
Trots optimismen i branschen varnar vissa investerare för att marknaden riskerar att överhettas. Särskilt drönarsektorn pekas ut som ett område där värderingarna stigit snabbt.
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