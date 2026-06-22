Riskkapitalet öser pengar över försvarsindustrin

Krigen i Ukraina och Mellanöstern har utlöst en investeringsboom inom defense tech, alltså teknologi som används för militära syften.

Enligt siffror från Pitchbook har försvarsteknikbolag tagit in 12,3 miljarder dollar från riskkapitalfonder sedan årsskiftet.

Det är nästan dubbelt så mycket som under samma period i fjol och mer än de 9,95 miljarder dollar som investerades under hela 2025.

Allt högre värderingar

Bakom utvecklingen ligger de snabba förändringarna på slagfältet, skriver Financial Times.

Drönare, autonoma fartyg, satelliter och AI-baserade system har fått en allt större betydelse i moderna konflikter, samtidigt som många länder ökar sina försvarsbudgetar.

Investerare lockas av utsikterna till långsiktigt stigande försvarsutgifter. Samtidigt växer oron för att värderingarna i vissa delar av sektorn har blivit för höga.

Den amerikanska marknaden dominerar utvecklingen. Av årets investeringar har 11,4 miljarder dollar gått till bolag i USA.

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