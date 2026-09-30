Ica vägrar lämna ut sina priser – fortsätter striden med Konkurrensverket

Striden mellan Ica och Konkurrensverket om den så kallade Ica-idén fortsätter. I september beslutade Patent- och marknadsdomstolen att Ica Sverige ska lämna ut viss prisdata till myndigheten, efter ett nytt åläggande. Nu överklagar Ica beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen, rapporterar Dagens Juridik.

Missa inte: Näringsforskaren varnar: Tre matfällor som lurar oss i mataffären. Realtid

I överklagandet lyfter Ica unionsrätten och menar att Konkurrensverket inte uppfyller förutsättningarna för att kräva uppgifter enligt konkurrenslagen. Enligt bolaget innehåller myndighetens motivering inte ens ”något påstående” om att Ica Sverige deltagit i ett konkurrensbegränsande samarbete med något annat företag.

Ica Sverige yrkar att beslutet om åläggandet upphävs och att bolaget får drygt en miljon kronor i ersättning för rättegångskostnaderna i första instans.

Stoppas tills vidare

Samma dag som överklagandet kom in beslutade Patent- och marknadsöverdomstolen att åläggandet inte får verkställas förrän domstolen avgjort målet. Prövningstillstånd har ännu inte meddelats.

Fokus i utredningen är Ica-idén, modellen där de enskilt ägda Ica-handlarna både konkurrerar med varandra och samverkar inom samma kedja. Konkurrensverket har i flera år försökt utreda om upplägget i själva verket bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

Läs även: Därför avgår Icas vd efter bara fyra år. Dagens PS

ANNONS

Det nya åläggandet gäller prisdata för Ica-butiker som abonnerar på Ica Sveriges prisverktyg och som har en annan Ica-butik inom 30 minuters bilresa. Kravet är något snävare än det som prövades i domstol förra vintern.