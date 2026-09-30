Ica Sverige vänder sig till Patent- och marknadsöverdomstolen för att slippa lämna ut prisdata till Konkurrensverket. Enligt livsmedelsjätten saknar myndigheten grund för sitt krav, och bolaget vill dessutom ha över en miljon kronor för sina rättegångskostnader.
Ica vägrar lämna ut sina priser – fortsätter striden med Konkurrensverket
Striden mellan Ica och Konkurrensverket om den så kallade Ica-idén fortsätter. I september beslutade Patent- och marknadsdomstolen att Ica Sverige ska lämna ut viss prisdata till myndigheten, efter ett nytt åläggande. Nu överklagar Ica beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen, rapporterar Dagens Juridik.
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I överklagandet lyfter Ica unionsrätten och menar att Konkurrensverket inte uppfyller förutsättningarna för att kräva uppgifter enligt konkurrenslagen. Enligt bolaget innehåller myndighetens motivering inte ens ”något påstående” om att Ica Sverige deltagit i ett konkurrensbegränsande samarbete med något annat företag.
Ica Sverige yrkar att beslutet om åläggandet upphävs och att bolaget får drygt en miljon kronor i ersättning för rättegångskostnaderna i första instans.
Stoppas tills vidare
Samma dag som överklagandet kom in beslutade Patent- och marknadsöverdomstolen att åläggandet inte får verkställas förrän domstolen avgjort målet. Prövningstillstånd har ännu inte meddelats.
Fokus i utredningen är Ica-idén, modellen där de enskilt ägda Ica-handlarna både konkurrerar med varandra och samverkar inom samma kedja. Konkurrensverket har i flera år försökt utreda om upplägget i själva verket bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.
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Det nya åläggandet gäller prisdata för Ica-butiker som abonnerar på Ica Sveriges prisverktyg och som har en annan Ica-butik inom 30 minuters bilresa. Kravet är något snävare än det som prövades i domstol förra vintern.
Bakläxa i februari
Då gick utfallet delvis Icas väg. I februari konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att myndighetens ursprungliga åläggande från oktober 2025 var mycket omfattande och gav intryck av att Konkurrensverket ville kartlägga hela prissättningsstrategin för samtliga Ica-butiker, samtidigt som motiveringen var mycket kortfattad. De mer detaljerade delarna upphävdes, framgår av beslutet.
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Samtidigt ansåg domstolen att myndigheten hade underlag nog för att begära in allmänna förklaringar av Icas prisstrategier och av hur prisstödet används. Domstolen påpekade också att ålägganden ofta kan beslutas stegvis, och att myndigheten senare kan återkomma med ett nytt och noggrannare motiverat krav. Det är i praktiken vad Konkurrensverket nu har gjort.
Även rättegångskostnaderna var en stridsfråga. Ica-bolagen yrkade 510 000 kronor för arbetet i överinstansen men fick 150 000 kronor. Domstolen noterade bland annat att kostnadsräkningen saknade uppgifter om tidsåtgång och att skrifterna till stor del upprepade tidigare argument.
Prisverktyget granskat förut
Det är inte första gången Icas prisverktyg hamnar i Konkurrensverkets blickfång. 2023 avskrev myndigheten ett ärende om Icas centralstyrda priser, som delvis hade inletts efter en anmälan från dataentreprenören Jens Nylander, rapporterade Realtid. Då godtog verket Icas förklaring att verktyget bara ger förslag på konsumentpriser och att varje butik själv aktivt väljer sina priser.
Nylander hade bland annat pekat på löpande justeringar av butikernas örespriser, som han menade tydde på styrning från centralt håll, skrev Dagens PS.