Microsoftchef internt: AI är ”historiens största stöld av arbete”

Uttalandet kommer från Brent Hecht, director of applied science på Microsoft och professor vid Northwestern University.

Enligt den inlaga som New York Times och flera andra nyhetsmedier lämnat in, och som hävdes från sekretess i torsdags, ska Hecht vid ett annat tillfälle ha kallat förfarandet en häpnadsväckande stöld av aldrig tidigare skådade proportioner. Det rapporterar Washington Post.

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Microsoft tonar ned tyngden i orden. Hechts kommentarer speglar en enskild medarbetares uppfattning, är inte en juridisk analys och representerar inte bolagets hållning, enligt en talesperson.

Interna mejl i fokus

Inlagan bygger på mejl, interna dokument och förhör med nyckelpersoner som tagits fram under den amerikanska bevisupptagningen. Käranden menar att materialet blottlägger ett glapp mellan bolagens offentliga juridiska argument och de interna diskussionerna om etiken i att träna modeller på journalistik.

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Bland uppgifterna finns ett meddelande från 2020 där OpenAI:s president och medgrundare Greg Brockman konstaterar att modellerna är särskilt bra på att förutsäga texten i nyhetsartiklar, och att de är mycket bra på i stort sett alla nyhetsuppgifter.

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I ett förhör ska Microsofts vd Satya Nadella ha beskrivit hur chattbottar levererar informationen direkt i AI-plattformen i stället för att användaren behöver gå till den underliggande källan. Microsoft hävdar att vittnesmålet är helt förenligt med bolagets position i målet och handlade om övergripande principer.