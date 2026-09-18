En chef på Microsoft ska internt ha beskrivit träningen av AI-modeller som den största stölden av arbete i mänsklighetens historia. Citatet toppar nu New York Times inlaga i upphovsrättsmålet mot Microsoft och OpenAI.
Microsoftchef internt: AI är ”historiens största stöld av arbete”
Uttalandet kommer från Brent Hecht, director of applied science på Microsoft och professor vid Northwestern University.
Enligt den inlaga som New York Times och flera andra nyhetsmedier lämnat in, och som hävdes från sekretess i torsdags, ska Hecht vid ett annat tillfälle ha kallat förfarandet en häpnadsväckande stöld av aldrig tidigare skådade proportioner. Det rapporterar Washington Post.
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Microsoft tonar ned tyngden i orden. Hechts kommentarer speglar en enskild medarbetares uppfattning, är inte en juridisk analys och representerar inte bolagets hållning, enligt en talesperson.
Interna mejl i fokus
Inlagan bygger på mejl, interna dokument och förhör med nyckelpersoner som tagits fram under den amerikanska bevisupptagningen. Käranden menar att materialet blottlägger ett glapp mellan bolagens offentliga juridiska argument och de interna diskussionerna om etiken i att träna modeller på journalistik.
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Bland uppgifterna finns ett meddelande från 2020 där OpenAI:s president och medgrundare Greg Brockman konstaterar att modellerna är särskilt bra på att förutsäga texten i nyhetsartiklar, och att de är mycket bra på i stort sett alla nyhetsuppgifter.
I ett förhör ska Microsofts vd Satya Nadella ha beskrivit hur chattbottar levererar informationen direkt i AI-plattformen i stället för att användaren behöver gå till den underliggande källan. Microsoft hävdar att vittnesmålet är helt förenligt med bolagets position i målet och handlade om övergripande principer.
Vill ha dom utan rättegång
New York Times begär att en federal domare ska slå fast att bolagen är ansvariga för otillåten kopiering i varje led av AI-kedjan. Steven Lieberman, advokat för mediebolagen, menar att bevisningen för första gången visar att OpenAI och Microsoft insåg att det de gjorde var fel, och pekar på att svarandena drivit på för att hålla dokumenten hemliga genom hela processen.
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OpenAI har inte kommenterat uppgifterna. Washington Post har samtidigt ett innehållssamarbete med OpenAI.
Del av en bredare rättslig våg
Microsoft och OpenAI hänvisar till den amerikanska fair use-doktrinen. Den har fallit ut åt båda håll: flera författare förlorade mot Meta och Anthropic, medan Anthropic senare gjorde upp med bokförfattare för 1,5 miljarder dollar.
I Europa slog en domstol i München i somras fast att AI-bolaget Suno begått upphovsrättsintrång när musiktjänsten tränats på skyddade låtar.
Times stämde Microsoft och OpenAI 2023 och har sedan fått sällskap av bland andra New York Daily News, The Intercept och Center for Investigative Reporting.
Både Times och Wall Street Journal driver dessutom processer mot AI-söktjänsten Perplexity, och tidigare i år lämnade uppslagsverken Encyclopaedia Britannica och Merriam-Webster in en stämning mot OpenAI.
Times utgivare A.G. Sulzberger anklagade i ett tal i juni AI-bolagen för att kapa det offentliga samtalet och sälja vidare stulet material som sitt eget.