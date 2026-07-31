En domstol i München slog på fredagen fast att det amerikanska AI-bolaget Suno brutit mot upphovsrätten när det tränat sin musiktjänst på skyddade låtar utan tillstånd. Domen kan få genomslag långt utanför Tysklands gränser.
Tysk dom mot AI-musik kan få globala konsekvenser
Domstolen i München fann att Suno gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång genom att ”memorera” och återge sex låtar ur den tyska upphovsrättsorganisationen Gemas repertoar, och att bolaget måste redovisa otillåtna intäkter och betala skadestånd som ännu inte fastställts.
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Rätten ansåg sig behörig att pröva även intrång som skett i USA, med stöd av en särskild regel i den tyska lagen om upphovsrättsorganisationer som ger Gema ett privilegierat forum.
Kärnan i domen var att låtarna i praktiken lagrats i Sunos modeller genom så kallad memorisering, där modellen behåller delar av originalverken och senare kan återge dem.
”Global betydelse” – och en andra seger för Gema
Gemas vd Tobias Holzmüller kallade utslaget ”en dom av global betydelse”, rapporterar Reuters. Suno säger sig vara oense med domen och överväger att överklaga.
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Enligt Music Week är detta Gemas andra rättsliga seger mot AI-leverantörer, i november 2025 gav samma domstol organisationen rätt mot ChatGPT-ägaren OpenAI, en dom som OpenAI överklagat.
Miljardvärdering under press
Insatserna är höga för Suno.
Bolaget värderades till 5,4 miljarder dollar i en finansieringsrunda i juni, och över 1 800 artister stöder grupptalan mot Suno och konkurrenten Udio, skriver Global Banking and Finance.
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Domen underminerar en affärsmodell som domstolen nu bedömt som olaglig i Tyskland, samtidigt som liknande processer pågår i USA.
För en bransch som vuxit snabbt på oreglerad träningsdata är det en påminnelse om att den juridiska risken är reell.
Stim valde licens i stället för strid
Där Gema drivit frågan i domstol valde svenska Stim hösten 2025 en annan väg och lanserade vad organisationen beskriver som världens första kollektiva AI-licens för musik.
Stim, som företräder över 100 000 låtskrivare, utgår från samma princip som den tyska domen bekräftar: att träna en AI-modell på skyddad musik innebär i praktiken att verket kopieras och analyseras, och därför krävs licens och ersättning till rättighetshavarna.
Organisationen har varnat för att upp till 24 procent av musikskaparnas intäkter riskerar att försvinna till följd av AI-utvecklingen fram till 2028.