Tysk dom mot AI-musik kan få globala konsekvenser

Domstolen i München fann att Suno gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång genom att ”memorera” och återge sex låtar ur den tyska upphovsrättsorganisationen Gemas repertoar, och att bolaget måste redovisa otillåtna intäkter och betala skadestånd som ännu inte fastställts.

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Rätten ansåg sig behörig att pröva även intrång som skett i USA, med stöd av en särskild regel i den tyska lagen om upphovsrättsorganisationer som ger Gema ett privilegierat forum.

Kärnan i domen var att låtarna i praktiken lagrats i Sunos modeller genom så kallad memorisering, där modellen behåller delar av originalverken och senare kan återge dem.

”Global betydelse” – och en andra seger för Gema

Gemas vd Tobias Holzmüller kallade utslaget ”en dom av global betydelse”, rapporterar Reuters. Suno säger sig vara oense med domen och överväger att överklaga.

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Enligt Music Week är detta Gemas andra rättsliga seger mot AI-leverantörer, i november 2025 gav samma domstol organisationen rätt mot ChatGPT-ägaren OpenAI, en dom som OpenAI överklagat.