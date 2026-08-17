Verktyg som Microsoft Teams och Windows används frekvent i europeiska länder. Men nu sker en medveten satsning att minska beroendet av USA.
Frankrike gör sig av med Microsoft Teams efter kontrovers
USA:s företag står för en relativt liten del av de offentliga inköpen i andra länder.
Ändå har teknik- och försvarsbolag som Microsoft, Amazon, Palantir och Lockheed Martin fått ett betydligt större inflytande än deras andel av de totala utgifterna antyder.
Nu försöker flera amerikanska allierade minska sitt beroende av amerikanska leverantörer.
Vill byta från Windows till Linux
Drivkraften är en växande oro för att Washington i framtiden ska kunna använda företagens produkter som ett politiskt påtryckningsmedel, skriver The Economist.
I den tyska delstaten Schleswig-Holstein har omkring 30 000 offentliganställda redan flyttats från Microsofts samarbets- och produktivitetsprogram till alternativ baserade på öppen källkod.
Delstaten har dessutom inlett arbetet med att byta från Windows till Linux.
Liknande initiativ växer fram i andra europeiska länder. Frankrike planerar att överge Microsoft Teams och flytta delar av den offentliga databehandlingen till europeiska leverantörer.
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Har valt europeiska tjänster
Städer som Reus i Spanien och Aarhus i Danmark har valt europeiska molntjänster.
Bakgrunden är bland annat flera händelser som har visat hur beroende regeringar är av amerikansk teknik.
När USA införde sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen förlorade dess dåvarande chefsåklagare tillgång till sitt Microsoft-konto. Microsoft har dock uppgett att företaget inte stängde av tjänsten.
Även amerikanska vapenleveranser har fått europeiska regeringar att fundera över sitt beroende.
USA har tidigare pausat vapenleveranser till Ukraina, vilket har väckt frågor om hur pålitlig amerikansk försörjning är i en framtida konflikt.
Trots försöken är beroendet svårt att bryta. Amerikanska bolag står för omkring två tredjedelar av den globala molnmarknaden.
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Går även i andra riktningen
När det gäller avancerad företagsmjukvara dominerar amerikanska leverantörer också flera kategorier.
På försvarsområdet är beroendet ännu tydligare. Lockheed Martin och RTX tillverkar tillsammans Patriot-systemet, samtidigt som F-35 används av en lång rad europeiska länder.
Att byta ut planen skulle kräva nya utbildningssystem, reservdelar, vapen och annan infrastruktur.
Samtidigt finns ett ömsesidigt beroende. Amerikanska myndigheter använder bland annat programvara från tyska SAP.
F-35 innehåller också komponenter från europeiska företag, medan avancerade chip till amerikanska molntjänster tillverkas av TSMC i Taiwan med utrustning från nederländska ASML.
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