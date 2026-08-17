Frankrike gör sig av med Microsoft Teams efter kontrovers

USA:s företag står för en relativt liten del av de offentliga inköpen i andra länder.

Ändå har teknik- och försvarsbolag som Microsoft, Amazon, Palantir och Lockheed Martin fått ett betydligt större inflytande än deras andel av de totala utgifterna antyder.

Nu försöker flera amerikanska allierade minska sitt beroende av amerikanska leverantörer.

Vill byta från Windows till Linux

Drivkraften är en växande oro för att Washington i framtiden ska kunna använda företagens produkter som ett politiskt påtryckningsmedel, skriver The Economist.

I den tyska delstaten Schleswig-Holstein har omkring 30 000 offentliganställda redan flyttats från Microsofts samarbets- och produktivitetsprogram till alternativ baserade på öppen källkod.

Delstaten har dessutom inlett arbetet med att byta från Windows till Linux.

Liknande initiativ växer fram i andra europeiska länder. Frankrike planerar att överge Microsoft Teams och flytta delar av den offentliga databehandlingen till europeiska leverantörer.

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