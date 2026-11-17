Det svenska AI-bolaget Legora lanserar nya funktioner tillsammans med Microsoft. Juridiska avdelningar ska kunna låta AI hantera inkommande ärenden och söka igenom organisationens mejl, möten och dokument.
Legora går djupare in hos Microsoft – som samtidigt blivit konkurrent
Det Stockholmsgrundade AI-bolaget Legora, som utvecklar AI-verktyg för jurister, utökar sitt samarbete med Microsoft.
Den mest konkreta nyheten gäller Microsoft Teams. Medarbetare i ett företag kan nu skicka en juridisk förfrågan till den interna juristavdelningen genom att tagga ”@Legora” i Teams. Systemet samlar sedan in den information som behövs och skapar ett ärende som går att följa. Det beskriver Legora i ett blogginlägg. Samma sak ska fungera via en delad mejlbox i Outlook.
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Legoras AI-agent kan dessutom söka igenom användarens mejl, bilagor och kalender för att hitta bakgrunden till ett ärende. Den kan ta fram utkast till svar och förbereda uppföljningar. Enligt bolaget ber agenten om godkännande innan något skickas eller bokas.
Utöver det kan agenten granska avtal med hjälp av policyer och tidigare dokument som ligger i SharePoint. Den funktionen finns än så länge bara i betaversion. Legoras verktyg går också att använda direkt i Microsoft 365 Copilot, och bolaget lanserar ett tillägg för Excel.
”Ta ansvar för resultatet”
Enligt Legora kommer juridiska förfrågningar i dag in via chatt, mejl och möten, medan underlaget ligger utspritt i inkorgar, kalendrar och dokumentbibliotek. Att samla ihop allt kräver ofta att filer exporteras till andra verktyg. Då hamnar kopior av dokumenten utanför de ursprungliga behörighetskontrollerna. Med de nya funktionerna ska de befintliga behörigheterna ligga kvar.
”Juridiskt arbete håller på att förändras från att utföra uppgifter till att styra arbetet och ta ansvar för resultatet”, säger Legoras vd och medgrundare Max Junestrand i Microsofts svenska pressmeddelande.
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Sophia Wikander, vd för Microsoft Sverige, kallar Legora för ”ett lysande exempel på den spännande AI-innovation som växer fram i Sverige just nu”.
Den brittiska advokatbyrån Linklaters, som är kund hos Legora, är också med i pressmeddelandet. Byråns partner Tom Quoroll säger att integrationen med Microsoft 365 förändrar advokaternas möjligheter att använda den information som finns där.
Microsoft är både partner och konkurrent
Microsoft bygger samtidigt upp sitt eget erbjudande för jurister. Den 15 oktober lanserade bolaget Copilot for Legal, med fler än 20 juridiska funktioner. Det rapporterade Artificial Lawyer. Satsningen bygger vidare på Microsofts Legal Agent i Word, som kom i april efter att teknikteamet från brittiska Robin AI gått över till Microsoft.
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Legora finns med som partner i Copilot for Legal, men det gör även huvudkonkurrenten Harvey. Robert Ambrogi på LawSites beskriver Microsoft som det fjärde stora AI-bolaget på fem månader som bygger ut en egen satsning på juridik.
Legora knyter sig inte heller enbart till Microsoft. För en knapp vecka sedan meddelade bolaget att plattformen nu också kopplas till Google Drive, Gmail och Google Kalender.
Harvey har under året även utmanat Legora på hemmaplan i Norden.
Kundbasen har sexdubblats
Legora har vuxit snabbt. I oktober tog bolaget in 550 miljoner dollar till en värdering på 8,8 miljarder dollar. Rundan leddes av Atreides Management. I mars värderades Legora till 5,55 miljarder dollar, eller 50,7 miljarder kronor.
Legora har i dag fler än 2 500 advokatbyråer och juridiska avdelningar som kunder, med totalt över 140 000 användare i fler än 80 länder. När bolaget tog in sin C-runda i oktober förra året uppgav det drygt 400 kunder i 40 länder. På ungefär ett år har kundbasen mer än sexdubblats.
Teams-funktionen riktar sig främst till juridiska avdelningar på företag, som är en växande kundgrupp för Legora. Enligt bolaget stod de för mer än 40 procent av de nya kunderna under tredje kvartalet.
Legora har också vuxit genom förvärv, bland annat av brittiska Wexler och Graceview.