Det Stockholmsgrundade AI-bolaget Legora, som utvecklar AI-verktyg för jurister, utökar sitt samarbete med Microsoft.

Den mest konkreta nyheten gäller Microsoft Teams. Medarbetare i ett företag kan nu skicka en juridisk förfrågan till den interna juristavdelningen genom att tagga ”@Legora” i Teams. Systemet samlar sedan in den information som behövs och skapar ett ärende som går att följa. Det beskriver Legora i ett blogginlägg. Samma sak ska fungera via en delad mejlbox i Outlook.

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Legoras AI-agent kan dessutom söka igenom användarens mejl, bilagor och kalender för att hitta bakgrunden till ett ärende. Den kan ta fram utkast till svar och förbereda uppföljningar. Enligt bolaget ber agenten om godkännande innan något skickas eller bokas.

Utöver det kan agenten granska avtal med hjälp av policyer och tidigare dokument som ligger i SharePoint. Den funktionen finns än så länge bara i betaversion. Legoras verktyg går också att använda direkt i Microsoft 365 Copilot, och bolaget lanserar ett tillägg för Excel.

”Ta ansvar för resultatet”

Enligt Legora kommer juridiska förfrågningar i dag in via chatt, mejl och möten, medan underlaget ligger utspritt i inkorgar, kalendrar och dokumentbibliotek. Att samla ihop allt kräver ofta att filer exporteras till andra verktyg. Då hamnar kopior av dokumenten utanför de ursprungliga behörighetskontrollerna. Med de nya funktionerna ska de befintliga behörigheterna ligga kvar.

”Juridiskt arbete håller på att förändras från att utföra uppgifter till att styra arbetet och ta ansvar för resultatet”, säger Legoras vd och medgrundare Max Junestrand i Microsofts svenska pressmeddelande.

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Sophia Wikander, vd för Microsoft Sverige, kallar Legora för ”ett lysande exempel på den spännande AI-innovation som växer fram i Sverige just nu”.

Den brittiska advokatbyrån Linklaters, som är kund hos Legora, är också med i pressmeddelandet. Byråns partner Tom Quoroll säger att integrationen med Microsoft 365 förändrar advokaternas möjligheter att använda den information som finns där.