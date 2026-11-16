Ungerska utredare har hittat kontanter värda motsvarande cirka 175 miljoner kronor. Pengarna låg nedgrävda i skogar, gömda i lagerbyggnader och inlåsta i ett kassaskåp. Fynden gjordes i mututredningen mot Viktor Orbáns tidigare minister Miklós Seszták.
Miljoner nedgrävda i skogen – Orbáns exminister misstänkt
Den 12 och 13 november gjorde den ungerska myndigheten för återvinning av tillgångar, NVVH, samordnade tillslag på flera platser i Budapest och i länen Pest, Békés och Nógrád.
Enligt myndigheten var kontanterna nedgrävda i skogar, gömda i jordbruks- och lagerbyggnader och i en bostad. En del förvarades i ett kassaskåp på en dold plats.
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Beslaget består av drygt 5 miljarder forint, nästan 2,7 miljoner euro och knappt 1,3 miljoner dollar. Sammanlagt motsvarar det knappt 20 miljoner dollar. Redan på fredagen lämnade NVVH över pengarna till den ungerska statskassan.
Tolv personer räknade i åtta timmar
Mängden kontanter var så stor att en del av den ungerska regeringen själv fick hjälpa till. Finansminister András Kármán uppger att ett dussin anställda på statskassan behövde åtta timmar och fem sedelräknare för att räkna pengarna, rapporterar Reuters.
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Premiärminister Péter Magyar säger att fynden markerar slutet på den ”maffia” som enligt honom leddes av Orbáns Fidesz och dess kristdemokratiska allierade.
Misstänks för mutor i miljardklassen
Miklós Seszták var Orbáns utvecklingsminister mellan 2014 och 2018 och sitter fortfarande i parlamentet för kristdemokratiska KDNP. Han greps den 28 september, samma dag som parlamentet enhälligt hävde hans immunitet. Två dagar senare beslutade en domstol i Budapest om häktning.
Enligt åklagarna tog Seszták under ministertiden emot mutor från byggföretag på sammanlagt flera miljarder forint. Den ungerska nyhetssajten 444 har gått igenom underlaget för immunitetsbeslutet och räknar fram att han misstänks ha tagit emot mutor för totalt 12,6 miljarder forint. En del av utredningen gäller upphandlingar hos det statliga bussbolaget Volánbusz.
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Fynden kommer efter en jakt som har pågått i flera veckor. När utredarna i oktober gjorde husrannsakan i Sesztáks hus i Kisvárda hittade de bara tomma kassaskåp. Enligt NVVH var det en typ av skåp som normalt används av pantbanker och finansbolag, inte av privatpersoner. Domstolen har konstaterat att han kan ha gömt undan omkring 9 miljarder forint i kontanter. Häktningen har förlängts till den 30 januari 2027, skriver Economx.
Seszták nekar till brott.
En del av Magyars uppgörelse
Utredningen är en av flera som har startat sedan Péter Magyar tog över makten efter att hans parti Tisza vann valet i april och avslutade Orbáns 16 år vid makten. Magyar har lovat en bred kampanj mot korruptionen från Orbántiden och har själv kallat den ”operation skärseld”.
Sedan tidigare har Realtid rapporterat om att den nya regeringen granskar Orbáns styre på djupet. Förutom Seszták är ytterligare en tidigare minister, förre kulturministern Balázs Hankó, och förre centralbankschefen György Matolcsy gripna i separata korruptionsutredningar. Samtliga nekar till brott.
Bilderna på högarna av sedlar kan bli förödande för Fidesz, säger statsvetaren Gábor Török till Reuters. Partiet har redan tappat kraftigt. En mätning från Median visar att stödet har halverats sedan valet, till 16 procent.