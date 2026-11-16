Miljoner nedgrävda i skogen – Orbáns exminister misstänkt

Den 12 och 13 november gjorde den ungerska myndigheten för återvinning av tillgångar, NVVH, samordnade tillslag på flera platser i Budapest och i länen Pest, Békés och Nógrád.

Enligt myndigheten var kontanterna nedgrävda i skogar, gömda i jordbruks- och lagerbyggnader och i en bostad. En del förvarades i ett kassaskåp på en dold plats.

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Beslaget består av drygt 5 miljarder forint, nästan 2,7 miljoner euro och knappt 1,3 miljoner dollar. Sammanlagt motsvarar det knappt 20 miljoner dollar. Redan på fredagen lämnade NVVH över pengarna till den ungerska statskassan.

Tolv personer räknade i åtta timmar

Mängden kontanter var så stor att en del av den ungerska regeringen själv fick hjälpa till. Finansminister András Kármán uppger att ett dussin anställda på statskassan behövde åtta timmar och fem sedelräknare för att räkna pengarna, rapporterar Reuters.

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Premiärminister Péter Magyar säger att fynden markerar slutet på den ”maffia” som enligt honom leddes av Orbáns Fidesz och dess kristdemokratiska allierade.