Ville ta emot 800 000 ton avfall – domstolen säger nej

PFAS och ett nytt vattenskyddsområde

Anläggningen ligger på grundvattenförekomsten Pålamalm, som förser delar av Haninge med dricksvatten. Sedan i juni ligger den också inom vattenskyddsområdets sekundära zon. Det är en följd av att Länsstyrelsen utvidgade skyddsområdet, och det var just detta Hummeltorp varnade för i våras.

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Enligt MÖD talar mycket för att det finns ett hydrauliskt samband mellan Hanvedsmossen och det magasin där kommunen tar sitt vatten. Domstolen anser inte att det är visat att ett lerlager skyddar grundvattnet. Den bedömer att PFAS i grundvattensjöarna och i Lilla Skogssjön sannolikt till stor del kommer från samma källa som fyllnadsmassorna i området.

Domstolen konstaterar att det är ”uppenbart att det finns en risk” att förorenat vatten från verksamheten och från föroreningar som redan finns på platsen sprids till vattentäkten. Domstolen menar också att verksamheten sannolikt skulle försvåra en framtida sanering.

PFAS är svårnedbrytbara kemikalier som har hittats i dricksvattnet i många svenska kommuner. Frågan har också hamnat i domstol på andra håll i länet, bland annat i Upplands-Bro.

Även bristfälligt underlag

MÖD riktar också kritik mot bolagets underlag. Utredningen om påverkan på Lilla Skogssjön bygger på en enda flödesmätning, och domstolen bedömer att gränsvärdet för PFOS kan överskridas. Hummeltorp föreslog att mängden skulle begränsas till 500 000 ton per år, men inte heller det ändrade bedömningen.

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Bolaget ska dessutom betala Länsstyrelsens rättegångskostnader på 67 200 kronor.

Det är inte första gången Hummeltorp förlorar i MÖD. I november 2024 fastställde domstolen Botkyrka kommuns förbud mot att släppa ut orenat yt- och lakvatten från området. Förbudet gällde tills det fanns en anläggning för att rena PFAS.

Befintligt tillstånd en separat fråga

Domen gäller bara den nya, utökade verksamheten. Enligt Tidningen Näringslivet har Hummeltorp ett gällande tillstånd till 2029.

Bolaget leds av vd:n Christer Otterström och har verkat sedan 1920-talet. Han har tidigare beskrivit Hummeltorp som en pionjär inom cirkulär masshantering, bland annat i Företagaren. I våras sa han till TN att myndigheter kan använda vattenskyddsregler för att stoppa företag oavsett vilka tillstånd de har.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen senast den 10 december, men det krävs prövningstillstånd.