Den amerikanska AI-juristen Harvey skruvar upp konkurrensen mot svenska Legora. Bolaget planerar att dubbla sin personalstyrka i Europa under året och öppna nya kontor i regionen, enligt Europachefen Jorge Bestard.
Svenska Legora utmanas av amerikanska jätten på hemmaplan
Enligt honom väntas Europa stå för 35 procent av bolagets globala tillväxt framöver, och Harvey tittar även bortom juridiken mot områden som förvaltning och försäkring. Det uppger Jorge Bestad i en intervju med Sifted.
Bolaget letar dessutom aktivt efter förvärv i regionen.
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Harvey och Legora har länge betraktats som direkta konkurrenter, och båda har på kort tid tagit in enorma kapitalbelopp.
Harvey stängde i mars en runda på nästan två miljarder kronor till en värdering på över 100 miljarder kronor, medan Legora samma månad tog in fem miljarder kronor, skriver Breakit. Harvey backas av bland andra Sequoia och Andreessen Horowitz.
Legora har egen förvärvsstrategi
Legora har på sin sida inte suttit still.
Bolaget har under våren genomfört två förvärv med kort mellanrum. I slutet av april köpte Legora upp konkurrenten Qura, en svensk söktjänst för juridiska källor, och strax därefter meddelades förvärvet av startupen Graceview, som hjälper juridik- och compliance-team att bevaka regelförändringar i över 100 jurisdiktioner.
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Legora har vuxit snabbt sedan starten.
Enligt vd och grundare Max Junestrand har bolaget nyligen passerat 100 miljoner dollar, motsvarande cirka 950 miljoner kronor, i årliga återkommande intäkter, enligt Dagens industri.
Bolaget har i dag omkring 400 anställda globalt och siktar på att vara nära 900 personer vid årsskiftet.
Fler utmanare växer fram
Konkurrensen i legal tech-branschen hårdnar samtidigt från flera håll.
I maj tog den Milanobaserade konkurrenten Lexroom in 50 miljoner dollar i en Series B-runda ledd av Left Lane Capital, med bland andra Eurazeo och Base10 Partners som medinvesterare.
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Enligt Techfundingnews har bolaget därmed tagit in över 73 miljoner dollar totalt och tjänar i dag fler än 8 000 advokatbyråer i Europa.
Lexroom har byggt sin plattform kring en databas med över sex miljoner verifierade juridiska dokument, anpassad specifikt för kontinentaleuropeiska civilrättsliga system snarare än de common law-marknader som Harvey och Legora i första hand fokuserat på.
Enligt bolaget har intäkterna vuxit mer än tolvfaldigt på under 18 månader, och man siktar på att växa från 90 till 200 anställda innan året är slut. Den nya kapitalinjektionen ska bland annat finansiera expansion till Spanien och Tyskland.