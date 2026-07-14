Svenska Legora utmanas av amerikanska jätten på hemmaplan

Enligt honom väntas Europa stå för 35 procent av bolagets globala tillväxt framöver, och Harvey tittar även bortom juridiken mot områden som förvaltning och försäkring. Det uppger Jorge Bestad i en intervju med Sifted.

Bolaget letar dessutom aktivt efter förvärv i regionen.

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Harvey och Legora har länge betraktats som direkta konkurrenter, och båda har på kort tid tagit in enorma kapitalbelopp.

Harvey stängde i mars en runda på nästan två miljarder kronor till en värdering på över 100 miljarder kronor, medan Legora samma månad tog in fem miljarder kronor, skriver Breakit. Harvey backas av bland andra Sequoia och Andreessen Horowitz.

Legora har egen förvärvsstrategi

Legora har på sin sida inte suttit still.

Max Junestrand är vd och medgrundare av Legora. (Foto: Olga Demiankova/SVD/TT).

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Bolaget har under våren genomfört två förvärv med kort mellanrum. I slutet av april köpte Legora upp konkurrenten Qura, en svensk söktjänst för juridiska källor, och strax därefter meddelades förvärvet av startupen Graceview, som hjälper juridik- och compliance-team att bevaka regelförändringar i över 100 jurisdiktioner.

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Legora har vuxit snabbt sedan starten.

Enligt vd och grundare Max Junestrand har bolaget nyligen passerat 100 miljoner dollar, motsvarande cirka 950 miljoner kronor, i årliga återkommande intäkter, enligt Dagens industri.

Bolaget har i dag omkring 400 anställda globalt och siktar på att vara nära 900 personer vid årsskiftet.