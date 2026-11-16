Amerikanska Latham & Watkins inför ett pris på en miljon dollar för unga jurister som driver fram AI-lösningar. Beskedet kommer samtidigt som de största advokatbyråerna satsar miljardbelopp på en teknik som kan förändra deras egen affärsmodell.
Advokatjätte delar ut nära 10 miljoner till jurister som utvecklar AI
Latham & Watkins, en av världens största advokatbyråer, har avsatt en miljon dollar, omkring 9,5 miljoner kronor, till ett nytt belöningsprogram för biträdande jurister som bidrar till byråns AI-arbete. Det rapporterar Reuters.
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Programmet heter Associate AI Impact Award. Pengarna är öronmärkta för 2027 och ska gå till jurister som ”leder eller väsentligt bidrar till AI-initiativ som skapar värde för klienter, praktikgrupper, ärendeteam eller byrån som helhet”, enligt byrån.
Hur stort varje pris blir beror på hur betydelsefullt bidraget är, vilken effekt det får och hur väl det går att skala upp. Byrån har inte sagt hur många som kan komma att dela på potten.
Nominering under våren
Alla biträdande jurister på byråns kontor runt om i världen kan delta. Mottagarna utses genom en nominerings- och granskningsprocess under våren, och ansökningstiden väntas gå ut sent i vår, skriver Legal Cheek. När de första priserna delas ut är ännu inte bestämt.
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Michael Rubin, global ordförande för Lathams AI-praktik och för byråns AI-strategikommitté, motiverar satsningen med att de unga juristerna ser var tekniken gör störst nytta.
”Våra biträdande jurister har förstahandsinsikt i var AI kan göra verklig skillnad. Priset ska främja den uppfinningsrikedomen och hjälpa oss att hitta och skala upp de idéer som kan skapa mest värde för våra klienter och för byrån”, säger han i enligt Legal Cheek.
Egna Nvidia-servrar
Belöningsprogrammet är det senaste steget i en bredare satsning. Latham har köpt in egna servrar med Nvidia-chipp, men har inte berättat hur mycket den investeringen är värd.
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Enligt Bloomberg Law fattade byrån beslutet att bygga egen serverinfrastruktur för tre år sedan. Servrarna står i ett externt datacenter som bara Lathams anställda har tillgång till, och används bland annat för att finjustera öppna AI-modeller. I höstas inledde byrån också ett samarbete med AI-bolaget Harvey om ett verktyg för att förenkla pappersarbetet när investeringsfonder sätts upp.
Kapprustning bland storbyråerna
Latham är långt ifrån ensam. Kirkland & Ellis meddelade i maj att byrån ska lägga 500 miljoner dollar på en egen AI-plattform under de kommande tre till fyra åren.
Tidigare i november gick brittiska A&O Shearman ännu längre och lovade 1,1 miljarder dollar, drygt 10 miljarder kronor, till sin AI-strategi de kommande fem åren. Merparten ska komma från juristerna själva, som ska lägga minst 3 procent av sin tid på att bygga nya verktyg och tjänster. AI har också blivit ett mått i byråns medarbetarbedömningar, enligt David Wakeling, global AI-chef på A&O Shearman.
Andra byråer jobbar med timmarna i stället för pengarna. På Ropes & Gray får förstaårsjurister lägga upp till 20 procent av sina debiteringskrav, nästan 400 timmar, på AI. Alla biträdande jurister och counsel kan räkna in upp till 100 timmar.
Brittiska Shoosmiths valde i fjol en annan modell: en bonuspott på en miljon pund som betalas ut när de anställda tillsammans har gjort en miljon förfrågningar i Microsofts AI-assistent Copilot.
Utmanar timdebiteringen
Satsningarna har en baksida för byråerna. När arbete som tidigare tog en dag går på några minuter hamnar timdebiteringen, byråernas viktigaste intäktskälla, under tryck. Kunderna har redan börjat kräva sin del av vinsten.
Även i Sverige har tekniken slagit igenom. 89 procent av advokatbyråerna uppger att de använder AI, upp från 70 procent året innan, enligt analysföretaget Regi. Många i branschen tror att det kommer att påverka både hur byråerna tar betalt och vilka priser de kan ta.