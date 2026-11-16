Advokatjätte delar ut nära 10 miljoner till jurister som utvecklar AI

Latham & Watkins, en av världens största advokatbyråer, har avsatt en miljon dollar, omkring 9,5 miljoner kronor, till ett nytt belöningsprogram för biträdande jurister som bidrar till byråns AI-arbete. Det rapporterar Reuters.

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Programmet heter Associate AI Impact Award. Pengarna är öronmärkta för 2027 och ska gå till jurister som ”leder eller väsentligt bidrar till AI-initiativ som skapar värde för klienter, praktikgrupper, ärendeteam eller byrån som helhet”, enligt byrån.

Hur stort varje pris blir beror på hur betydelsefullt bidraget är, vilken effekt det får och hur väl det går att skala upp. Byrån har inte sagt hur många som kan komma att dela på potten.

Nominering under våren

Alla biträdande jurister på byråns kontor runt om i världen kan delta. Mottagarna utses genom en nominerings- och granskningsprocess under våren, och ansökningstiden väntas gå ut sent i vår, skriver Legal Cheek. När de första priserna delas ut är ännu inte bestämt.

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Michael Rubin, global ordförande för Lathams AI-praktik och för byråns AI-strategikommitté, motiverar satsningen med att de unga juristerna ser var tekniken gör störst nytta.

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”Våra biträdande jurister har förstahandsinsikt i var AI kan göra verklig skillnad. Priset ska främja den uppfinningsrikedomen och hjälpa oss att hitta och skala upp de idéer som kan skapa mest värde för våra klienter och för byrån”, säger han i enligt Legal Cheek.