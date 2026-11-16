Du kan ha tre lås på ytterdörren och en försäkring som täcker det mesta. Men om kriminella tar över bostadsrättsföreningens ekonomi kan hela huset hamna i fara. Nu varnar Ekobrottsmyndigheten för hur föreningar töms på pengar. Här är kontrollerna som kan rädda din största investering.
Så skyddar du din bostadsrätt från att bli kidnappad
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