16 nov.
2026

Realtid
Realtid.se
Fastigheter

Så skyddar du din bostadsrätt från att bli kidnappad

En bostadsrätt är för många svenskar livets största investering. Men det gäller att hålla koll på både räntan och grannarna som sitter i styrelsen. Foto: Tove Eriksson / TT/TT
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Du kan ha tre lås på ytterdörren och en försäkring som täcker det mesta. Men om kriminella tar över bostadsrättsföreningens ekonomi kan hela huset hamna i fara. Nu varnar Ekobrottsmyndigheten för hur föreningar töms på pengar. Här är kontrollerna som kan rädda din största investering.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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