Så skyddar du din bostadsrätt från att bli kidnappad

Brottslingarna behöver ingen huvudnyckel

Det räcker att få kontroll över styrelsen eller föreningens bankkonto. Sedan kan lån tas upp med fastigheten som säkerhet, bluffakturor betalas och föreningens pengar försvinna till bolag som de boende aldrig hört talas om.

”Det är tyvärr lite för lätt att tömma bostadsrättsföreningar på pengar”, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, till Dagens Nyheter.

Under 2024 redovisades 117 konkurser bland bostadsrättsföreningar. Det är en dramatisk siffra jämfört med 159 under hela perioden 2013–2021. Men här finns en viktig reservation. Många konkursföreningar är så kallade skrivbordsföreningar som aldrig kom att köpa någon fastighet.

”Att föreningar där de boende har flyttat in går i konkurs är extremt ovanligt”, säger Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna, till DN.

Du kan förlora bostadsrätten men behålla bolånet

Den allvarligaste risken finns när ett nybyggnadsprojekt fortfarande kontrolleras av bostadsutvecklaren. Köparna skriver på för lägenheter som ännu inte är färdigbyggda. Under tiden kan föreningen belastas med lån som används till andra projekt.

När de boende får ta över styrelsen kan pengarna vara borta medan skulderna finns kvar. Sara Persson beskriver hur de boende kan pressas att skjuta till mer kapital.

”Om man inte går in med mera pengar i projektet så kan ju föreningen försättas i konkurs”, säger hon.

Om huset därefter säljs exekutivt upphör bostadsrätterna enligt bostadsrättslagen. De boende får i regel ställning som hyresgäster, men privata bolån försvinner inte automatiskt. Det är en ekonomisk katastrof som ingen hemförsäkring är konstruerad för att trolla bort.

Bakom välputsade fasader och nyrenoverade trapphus kan det finnas en bostadsrättsförening med betydligt sämre ekonomi än den ger sken av. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kontrollera vem som egentligen bestämmer

Före köp i nyproduktion bör du begära den ekonomiska planen när den finns registrerad och kontrollera vilka som sitter i styrelsen hos Bolagsverket. Undersök personernas kopplingar till byggbolaget och be om referenser från tidigare projekt. En ekonomisk plan är viktig, men ingen garanti mot framtida missbruk.

I en befintlig förening ska du läsa årsredovisningen och revisionsberättelsen. Be styrelsen förklara stora låneförändringar, oväntade leverantörskostnader och affärer med närstående bolag.

Kontrollera också via Lantmäteriet att föreningen äger fastigheten och vilka inteckningar som finns. Inteckningarnas storlek är dock inte samma sak som aktuell låneskuld.

Gå på stämman och granska fakturorna

I en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, svarade 1 518 bostadsrättsföreningar på frågor om ekonomisk brottslighet. Sju procent uppgav att de utsatts under 2025, främst för fakturabedrägerier eller bedrägeriförsök. I 94 procent av de utsatta föreningarna bedömdes påverkan på ekonomin som liten eller obefintlig. Resultaten kan inte generaliseras till alla föreningar.

Undersökningen visar ändå på brister. I 30 procent av föreningarna saknades rutiner för fakturor och upphandling eller så följdes de inte. Det gör krav på att två personer godkänner större utbetalningar, leverantörskontroller och regelbunden ekonomisk rapportering till hela styrelsen till rimliga skyddsåtgärder.

I stora föreningar med minst 100 lägenheter uppgav 76 procent att högst tre av tio medlemmar deltog på senaste årsstämman.

För många är stämman ungefär lika lockande som ett informationsmöte om ventilationskanaler. Men det är där du kan byta styrelse och ställa frågor om pengarna.

Ett nytt kök och ett exklusivt badrum kan höja värdet på lägenheten. Men om föreningens ekonomi havererar hjälper det föga med italiensk marmor. Foto: Nicklas Thegerström / TT/TT

När varningsklockorna ringer

Försvunnen bokföring, vägran att lämna ekonomiska underlag, plötsliga styrelsebyten och stora betalningar till okända bolag bör tas på allvar. Begär en förklaring skriftligen. Får du inget rimligt svar kan du kontakta revisorn, ta hjälp av en bostadsrättsjurist och polisanmäla misstänkta brott.

Ekobrottsmyndigheten beskrev i november 2025 ett åtal i Malmö där en styrelseledamot och förvaltare misstänktes ha tillskansat sig pengar och bostadsrätter. Föreningens ekonomi var så illa skött att värmen i huset hade stängts av.

Enligt åtalet hade 26 bostadsrätter till ett värde av nästan 30 miljoner kronor hamnat i ett bolag som den huvudåtalade misstänktes kontrollera.