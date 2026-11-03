AI-byråerna slåss om Weils kvarlevor – nu är de tre

Realtid rapporterade i går att det AI-baserade juridikbolaget Crosby lagt bud på delar av Weil, Gotshal & Manges, bland annat varumärket och viss intern data.

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Nu får Crosby konkurrens. Både Scissero, med verksamhet i London och New York, och nystartade Vetta vill ta över jurister och kunskapstillgångar från den anrika byrån, rapporterar Artificial Lawyer.

Vill åt Weils dealplattform

Scissero har lämnat in en formell intresseanmälan om att köpa delar av Weils teknik, immateriella rättigheter och data. Främst handlar det om plattformen DealVision 360, men också om byråns kunskapssystem och transaktionsdata.

”Vi har de finansiella resurserna och den operativa förmågan att agera snabbt”, säger Mathias Strasser, grundare och vd för Scissero, till Artificial Lawyer.

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Scissero köpte i december 2025 Robin AI:s verksamhet inom managed services. Nu vill bolaget bygga upp en transaktionspraktik kring jurister från Weil, och för enligt Strasser redan samtal med flera av dem. Parallellt har Scissero pratat med ett fåtal private equity-bolag som är intresserade av att finansiera satsningen.

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Byrån har själv byggt upp en databas med avtalsklausuler, marknadspraxis och förhandlingsstrategier. Kombinerat med Weils data skulle det kunna snabba på utvecklingen av byråns automatiserade avtalsskrivning och förhandling, enligt Strasser.