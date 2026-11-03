Två nya AI-drivna advokatbyråer har gett sig in i kampen om tillgångarna från den kollapsade Wall Street-byrån Weil, Gotshal & Manges. De vill åt både jurister, avtalsmallar och teknik.
AI-byråerna slåss om Weils kvarlevor – nu är de tre
Realtid rapporterade i går att det AI-baserade juridikbolaget Crosby lagt bud på delar av Weil, Gotshal & Manges, bland annat varumärket och viss intern data.
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Nu får Crosby konkurrens. Både Scissero, med verksamhet i London och New York, och nystartade Vetta vill ta över jurister och kunskapstillgångar från den anrika byrån, rapporterar Artificial Lawyer.
Vill åt Weils dealplattform
Scissero har lämnat in en formell intresseanmälan om att köpa delar av Weils teknik, immateriella rättigheter och data. Främst handlar det om plattformen DealVision 360, men också om byråns kunskapssystem och transaktionsdata.
”Vi har de finansiella resurserna och den operativa förmågan att agera snabbt”, säger Mathias Strasser, grundare och vd för Scissero, till Artificial Lawyer.
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Scissero köpte i december 2025 Robin AI:s verksamhet inom managed services. Nu vill bolaget bygga upp en transaktionspraktik kring jurister från Weil, och för enligt Strasser redan samtal med flera av dem. Parallellt har Scissero pratat med ett fåtal private equity-bolag som är intresserade av att finansiera satsningen.
Byrån har själv byggt upp en databas med avtalsklausuler, marknadspraxis och förhandlingsstrategier. Kombinerat med Weils data skulle det kunna snabba på utvecklingen av byråns automatiserade avtalsskrivning och förhandling, enligt Strasser.
Ex-Latham-jurist lägger också bud
Vetta grundades av Nic Vetta, tidigare jurist på Latham & Watkins, och är inriktad på private equity – ett av Weils starkaste områden.
Enligt Artificial Lawyer är Vetta främst ute efter Weils avtalsförlagor, förhandlingsmanualer, kunskapssystem och tillhörande teknik. Byrån vill också locka över jurister som söker ett nytt sätt att arbeta, utan debiteringsmål per timme.
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Nic Vetta menar att Weils fall inte handlar om pengar.
”Weil gick inte dåligt ekonomiskt”, säger han till Artificial Lawyer.
Byrån föll i stället isär när ledande delägare lämnade, enligt Vetta. Han tror att fler toppdelägare framöver kommer att ifrågasätta om de alls behöver en storbyrå i ryggen.
Klientdatan en känslig fråga
En nyckelfråga är vad köparna faktiskt får använda. Strasser säger att know-how, aggregerad marknadsdata och konfidentiella klientdokument måste bedömas var för sig, och att klienternas samtycke kan krävas.
Budgivarna verkar ändå övertygade om att mallar och förlagor utan klientuppgifter går att använda, enligt Artificial Lawyer.
Tappade över 30 delägare
Weil grundades 1931 och har omkring 1 200 jurister. I fjol omsatte byrån drygt 2 miljarder dollar, runt 20 miljarder kronor, enligt Reuters. Fler än 30 delägare har lämnat i år.
Flykten tog fart i september när byråns mäktige transaktionschef Michael Aiello gick till Cravath, Swaine & Moore, enligt Bloomberg Law. Sedan sprack fusionssamtalen med Willkie Farr & Gallagher, och den utsedda efterträdaren Ramona Nee tackade nej till att ta över ledningen.
Weil växte också långsamt. Intäkterna ökade med under 3 procent i fjol, jämfört med drygt 13 procent i snitt för de 50 största byråerna, skriver Fortune.
Även svenska byråer satsar hårt på tekniken. Sju av tio advokatbyråer ser AI som avgörande för framgång, enligt Dagens PS.