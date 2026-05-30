Juridiken kopplas in för sent – gap växer mellan behov och stöd

Undersökningen, som genomförts via telefonintervjuer med 100 beslutsfattare i svenska bolag, VD:ar, CFO:er och bolagsjurister i små till medelstora företag samt utvalda börsnoterade bolag, målar upp en tydlig bild: tre av tio bolagsjurister anser att bristen på juridiska resurser har bromsat affärsbeslut och utvecklingstakten negativt de senaste tolv månaderna.

Samtidigt uppger sex av tio bolag att de saknar tillräcklig juridisk kompetens in-house.

Men det handlar inte enbart om resursbrist, betonar Sara Edlund, Head of Managed Services på Synch.

“Problemet är sällan bara brist på kapacitet. Det handlar om att juridiken ofta ligger utanför det löpande beslutsfattandet. När stödet kopplas in som punktinsatser uppstår ett glapp som gör besluten långsammare och ibland sämre förankrade i affären”, säger hon till Realtid.

Reaktivt när det borde vara proaktivt

Det som Synch kallar den episodiska modellen, där juridiskt stöd tas in när ett specifikt behov uppstår, har länge dominerat branschen.

Undersökningen visar att 32 procent av bolagen tar in extern juridisk hjälp enbart vid specifika behov, som strategiska projekt eller transformationer.

Men modellen är alltmer föråldrad i takt med att behoven förändras: sex av tio företag uppger att deras juridiska behov är löpande eller återkommande, eller en kombination av båda, snarare än knutna till enskilda insatser.

Förändringstakten i omvärlden är en viktig förklaringsfaktor. Beslutsfönstren blir kortare, regelverken fler och de affärskritiska frågorna kräver snabbare svar.

Bolagsjurister sitter i allt högre grad med i ledningsgrupper, vilket förändrar kraven på det juridiska stödet, det räcker inte längre att enbart bevaka det juridiska perspektivet, utan stödet förväntas bidra till hela ledningsgruppens resonemang och beslutsfattande.

“Företag efterfrågar juridiska experter som förstår affären och kan bidra tidigare i beslutsprocessen. Om man kan identifiera och hantera risker innan de blivit problem skapas betydligt större värde för verksamheten”, säger Sara Edlund.