Svenska företag har ett växande gap mellan hur deras juridiska behov ser ut och hur stödet faktiskt fungerar i praktiken. Det visar en ny undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av affärsjuridiska byrån Synch.
Juridiken kopplas in för sent – gap växer mellan behov och stöd
Undersökningen, som genomförts via telefonintervjuer med 100 beslutsfattare i svenska bolag, VD:ar, CFO:er och bolagsjurister i små till medelstora företag samt utvalda börsnoterade bolag, målar upp en tydlig bild: tre av tio bolagsjurister anser att bristen på juridiska resurser har bromsat affärsbeslut och utvecklingstakten negativt de senaste tolv månaderna.
Missa inte: De utmanar advokatbyråernas timtaxa – ”Som ett svart hål”. Realtid
Samtidigt uppger sex av tio bolag att de saknar tillräcklig juridisk kompetens in-house.
Men det handlar inte enbart om resursbrist, betonar Sara Edlund, Head of Managed Services på Synch.
“Problemet är sällan bara brist på kapacitet. Det handlar om att juridiken ofta ligger utanför det löpande beslutsfattandet. När stödet kopplas in som punktinsatser uppstår ett glapp som gör besluten långsammare och ibland sämre förankrade i affären”, säger hon till Realtid.
Reaktivt när det borde vara proaktivt
Det som Synch kallar den episodiska modellen, där juridiskt stöd tas in när ett specifikt behov uppstår, har länge dominerat branschen.
Undersökningen visar att 32 procent av bolagen tar in extern juridisk hjälp enbart vid specifika behov, som strategiska projekt eller transformationer.
Men modellen är alltmer föråldrad i takt med att behoven förändras: sex av tio företag uppger att deras juridiska behov är löpande eller återkommande, eller en kombination av båda, snarare än knutna till enskilda insatser.
Läs även: Domstol: Nu kan du döpa ditt barn till Lucifer. Dagens PS
Förändringstakten i omvärlden är en viktig förklaringsfaktor. Beslutsfönstren blir kortare, regelverken fler och de affärskritiska frågorna kräver snabbare svar.
Bolagsjurister sitter i allt högre grad med i ledningsgrupper, vilket förändrar kraven på det juridiska stödet, det räcker inte längre att enbart bevaka det juridiska perspektivet, utan stödet förväntas bidra till hela ledningsgruppens resonemang och beslutsfattande.
“Företag efterfrågar juridiska experter som förstår affären och kan bidra tidigare i beslutsprocessen. Om man kan identifiera och hantera risker innan de blivit problem skapas betydligt större värde för verksamheten”, säger Sara Edlund.
Från kontrollfunktion till affärspartner
Undersökningen visar också att förväntningarna på vad juridiken ska bidra med håller på att förskjutas: 41 procent av bolagen anser att juridik skapar störst affärsvärde inom riskhantering och regelefterlevnad.
Missa inte: Fintechchefer kan dömas till fängelse: ”Tröskeln har blivit för hög”. Realtid
Men företagen efterfrågar i allt högre grad juridiska partners som förstår affären i bredare mening och som kan bidra till prioriteringar och vägval, snarare än att enbart agera kontrollfunktion.
“Företag behöver juridiskt stöd som hjälper dem att prioritera, väga risker och komma vidare. Juridik skapar värde först när den påverkar beslut i rätt skede. Annars riskerar även kvalificerad rådgivning att komma för sent för att göra skillnad på riktigt”, säger Edlund.
Vill möta mellanstora bolag
För att möta denna utveckling har Synch utvecklat ett erbjudande som riktar sig mot olika typer av bolag och branscher som har vuxit förbi startupfasen men ännu inte byggt upp en fullständig juridisk avdelning in-house.
Erbjudandet bygger på ett dedikerat team av affärsjurister och specialister som arbetar löpande med kunden, med möjlighet att skala upp eller ned efter behov. AI ingår redan som en naturlig del, bland annat för avtalsläsning.
Missa inte: Gruvjuristen: ”Politikerna måste sluta lägga hinder i vägen”. Realtid
Kostnadsfrågan är central för många potentiella kunder. En löpande juridisk partner som kontinuerligt följer verksamheten kan förutse behov och räkna på riskpotential tillsammans med exempelvis en CFO, något som på sikt kan visa sig mer kostnadseffektivt än att vänta tills ett problem kräver akuta insatser.
“Det ska vara en del av hur affären rör sig framåt, och inte bara något som kopplas in när frågan redan har blivit komplex”, säger Sara Edlund.