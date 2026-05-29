Satsar 500 miljoner på AI – kapprustningen inom juridik trappas upp

Kirkland & Ellis, som själv uppgav en omsättning på 10,6 miljarder dollar förra året, ska investera pengarna under de kommande tre till fyra åren. Notan inleds med 100 miljoner dollar under 2026.

Byrån, grundad i Chicago och med tusentals jurister världen över, uppger att de fortsatt kommer att licensiera vissa AI-program från tredje part, skriver Reuters.

Ingen modell har angivits

Byrån ville inte säga om den planerade plattformen ska bygga på en specifik generativ AI-modell. Plattformen ska utformas utifrån input från 250 av byråns jurister och involvera fler än 180 teknikspecialister, både internt och externt.

Stora advokatbyråer har vuxit fram som centrala AI-kunder, och flera har slutit avtal med ledande AI-startups för att gemensamt utveckla juridiska verktyg. Förra månaden meddelade London-baserade Freshfields att byrån ska samarbeta med juristteamet hos Anthropic, bolaget bakom Claude.