Den amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis ska lägga 500 miljoner dollar på att bygga en egen AI-plattform. Nu växlas kapprustningen kring artificiell intelligens i juridikbranschen upp ytterligare.
Satsar 500 miljoner på AI – kapprustningen inom juridik trappas upp
Kirkland & Ellis, som själv uppgav en omsättning på 10,6 miljarder dollar förra året, ska investera pengarna under de kommande tre till fyra åren. Notan inleds med 100 miljoner dollar under 2026.
Missa inte: Lundin-målet avslutas – försvaret begär 500 miljoner. Realtid
Byrån, grundad i Chicago och med tusentals jurister världen över, uppger att de fortsatt kommer att licensiera vissa AI-program från tredje part, skriver Reuters.
Ingen modell har angivits
Byrån ville inte säga om den planerade plattformen ska bygga på en specifik generativ AI-modell. Plattformen ska utformas utifrån input från 250 av byråns jurister och involvera fler än 180 teknikspecialister, både internt och externt.
Läs även: Jurist hittade på rättsfall genom AI. Dagens PS
Stora advokatbyråer har vuxit fram som centrala AI-kunder, och flera har slutit avtal med ledande AI-startups för att gemensamt utveckla juridiska verktyg. Förra månaden meddelade London-baserade Freshfields att byrån ska samarbeta med juristteamet hos Anthropic, bolaget bakom Claude.
Risker med AI
Juristers ökande AI-användning för dock med sig risker som faror kring datasäkerhet och teknikens benägenhet att hitta på rättsfall, feccitera lagtext eller generera obefintliga juridiska källor.
Missa inte: Juristchocken: Unga dumpas av byråerna. Realtid
Amerikanska domare har utfärdat sanktioner mot advokater i dussintals fall, och Wall Street-byrån Sullivan & Cromwell bad förra månaden en federal domare om ursäkt efter att ha lämnat in en stämningsansökan med felaktiga AI-genererade källhänvisningar.
Även i Sverige trappas AI upp
Utvecklingen syns även på den svenska marknaden. Som Realtid tidigare skrivit lanseras nu en juridisk AI-plattform byggd helt på europeisk infrastruktur, sedan det tyska AI-bolaget Noxtua inlett ett samarbete med Blendow Group och etablerat sitt första nordiska kontor i Stockholm.
Läs även: Världens nya förmögenheter – 130 000 miljarder kronor till 2030. Dagens PS
Lösningen marknadsförs som juridisk AI ”fri från amerikanska techjättar”, där känsliga uppgifter aldrig ska hamna på servrar som lyder under amerikansk lagstiftning.
Finns tecken på avmattning
Hur länge tillväxten håller är dock omdebatterat. Realtid har också rapporterat om en växande oro för en bubbla inom legal tech, där investeringarna i fjol fördubblades till sex miljarder dollar.
Enligt en rapport från Thomson Reuters och Georgetown Law vilar advokatbyråernas rekordvinster på osäker grund, eftersom mycket av tillväxten kommer från höjda arvoden snarare än faktiska effektivitetsvinster.