Lundin-målet avslutas – försvaret begär 500 miljoner

På torsdagen avslutades huvudförhandlingen i det så kallade Lundin-målet vid Stockholms tingsrätt, efter 33 månaders förhandling den längsta i svensk rättshistoria.

Sista dagen ägnades bland annat åt att redovisa de kostnader som de tilltalade och bolaget begär ersättning för.

Lundin-bolaget yrkar på drygt 305,5 miljoner kronor totalt, varav nästan 300 miljoner kronor avser advokatarvoden.

Har företrätts av många

Bolaget har under åren företrätts av såväl svenska som internationella advokatbyråer.

Advokat Biörn Riese, som presenterade kostnadsräkningen, menade att bolaget bör likställas med en tilltalad och framhöll att den synnerligen omfattande förundersökningen, med vad han beskrev som vaga och opreciserade brottsmisstankar ,medfört extra arbete för ombuden.

Ian Lundins försvarare Thomas Tendorf yrkar på drygt 266,7 miljoner kronor, medan Alexandre Schneiters försvarsadvokater begär drygt 246 miljoner kronor, varav drygt 240 miljoner avser advokatarvoden och resten resekostnader och utlägg.

Sammanlagt rör det sig om advokatkostnader på uppåt 800 miljoner kronor som nu ligger på rättens bord, skriver Dagens Juridik.