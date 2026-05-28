Sveriges längsta rättegång genom tiderna är nu i sitt slutskede. Med det följer även en rekordstor nota.
Lundin-målet avslutas – försvaret begär 500 miljoner
På torsdagen avslutades huvudförhandlingen i det så kallade Lundin-målet vid Stockholms tingsrätt, efter 33 månaders förhandling den längsta i svensk rättshistoria.
Sista dagen ägnades bland annat åt att redovisa de kostnader som de tilltalade och bolaget begär ersättning för.
Lundin-bolaget yrkar på drygt 305,5 miljoner kronor totalt, varav nästan 300 miljoner kronor avser advokatarvoden.
Har företrätts av många
Bolaget har under åren företrätts av såväl svenska som internationella advokatbyråer.
Advokat Biörn Riese, som presenterade kostnadsräkningen, menade att bolaget bör likställas med en tilltalad och framhöll att den synnerligen omfattande förundersökningen, med vad han beskrev som vaga och opreciserade brottsmisstankar ,medfört extra arbete för ombuden.
Ian Lundins försvarare Thomas Tendorf yrkar på drygt 266,7 miljoner kronor, medan Alexandre Schneiters försvarsadvokater begär drygt 246 miljoner kronor, varav drygt 240 miljoner avser advokatarvoden och resten resekostnader och utlägg.
Sammanlagt rör det sig om advokatkostnader på uppåt 800 miljoner kronor som nu ligger på rättens bord, skriver Dagens Juridik.
Högt tonläge genom hela processen
Rättegången har präglats av djup oenighet.
Åklagarna yrkar på tio respektive sex års fängelse för Ian Lundin och Alex Schneiter, för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan under åren 1999–2003, då det svenska bolaget var verksamt i det inbördeskrigsdrabbade landet.
Enligt åtalet bidrog de tilltalade till att militär och regimtrogen milis dödade och fördrev civilbefolkning för att möjliggöra Lundin Oils oljeprospektering.
Försvaret avfärdar hela åtalet. En av försvararna hävdade nyligen att ”det inte finns ett kommatecken i det här åtalet som sitter rätt”, skriver TT.
Verklighetsbilden skiljer sig åt
Forskare, däribland Isabel Schoultz, docent i rättssociologi vid Lunds universitet, konstaterar att parterna efter snart tre år alltjämt har helt olika verklighetsbeskrivningar, och att försvaret konsekvent ifrågasatt i princip allting åklagarna lagt fram, en strategi som enligt Schoultz och hennes kollega Nina Törnqvist från Uppsala universitet syftat till att bygga upp ett berg av kritik, skriver TT.
Bitvis har spänningarna i salen varit påtagliga. Lundin-utredningen jämförts med Thomas Quick-skandalen från försvarets sida, en jämförelse åklagarsidan kraftigt avfärdar.
Oavsett utfall väntas domen få internationell räckvidd, eftersom prövningar av företags ansvar vid krigsbrott är mycket ovanliga.
Dom meddelas preliminärt den 3 december.