Nu kommer juridisk AI – utan amerikanska techjättar

Det europeiska AI-bolaget Noxtua inleder ett strategiskt samarbete med Blendow Group, etablerar sitt första nordiska kontor i Stockholm och ska tillsammans med den svenska aktören utveckla plattformen Blendow-Noxtua.

Just oberoendet från amerikansk teknik är samarbetets bärande idé.

Noxtua framhåller att all användardata behandlas på certifierade europeiska servrar, oberoende av amerikanska molnoperatörer.

Fri från USA

Lösningen beskrivs av Blendow som juridisk AI ”fri från amerikanska techjättar”.

För en bransch med höga krav på sekretess, advokatsekretess och dataskydd är poängen att känsliga juridiska uppgifter aldrig ska hamna på servrar som lyder under amerikansk lagstiftning.

Plattformen ska låta jurister på advokatbyråer, bolagsjuridiska avdelningar, myndigheter och domstolar söka, analysera och utforma juridiska dokument med stöd av kurerat juridiskt innehåll.

Materialet bygger på Blendow Groups bestånd, bland annat genom varumärken som Dagens Juridik, BG Institute och Blendow Lexnova.

”Sverige har en mycket avancerad juridisk marknad och en stark tradition av innovation, säger Noxtuas vd och medgrundare Leif-Nissen Lundbæk i en kommentar, och kallar partnerskapet en viktig milstolpe i bolagets europeiska expansion.