I en tid då allt fler ifrågasätter beroendet av amerikanska molntjänster lanseras nu en juridisk AI-plattform byggd helt på europeisk infrastruktur.
Nu kommer juridisk AI – utan amerikanska techjättar
Det europeiska AI-bolaget Noxtua inleder ett strategiskt samarbete med Blendow Group, etablerar sitt första nordiska kontor i Stockholm och ska tillsammans med den svenska aktören utveckla plattformen Blendow-Noxtua.
Just oberoendet från amerikansk teknik är samarbetets bärande idé.
Noxtua framhåller att all användardata behandlas på certifierade europeiska servrar, oberoende av amerikanska molnoperatörer.
Fri från USA
Lösningen beskrivs av Blendow som juridisk AI ”fri från amerikanska techjättar”.
För en bransch med höga krav på sekretess, advokatsekretess och dataskydd är poängen att känsliga juridiska uppgifter aldrig ska hamna på servrar som lyder under amerikansk lagstiftning.
Plattformen ska låta jurister på advokatbyråer, bolagsjuridiska avdelningar, myndigheter och domstolar söka, analysera och utforma juridiska dokument med stöd av kurerat juridiskt innehåll.
Materialet bygger på Blendow Groups bestånd, bland annat genom varumärken som Dagens Juridik, BG Institute och Blendow Lexnova.
”Sverige har en mycket avancerad juridisk marknad och en stark tradition av innovation, säger Noxtuas vd och medgrundare Leif-Nissen Lundbæk i en kommentar, och kallar partnerskapet en viktig milstolpe i bolagets europeiska expansion.
Research first gäller
Till skillnad från generella AI-verktyg bygger Noxtua enligt Blendow Group på en research-first-modell, där svaren alltid förankras i juridiska källor och kan verifieras genom fullständiga källhänvisningar.
”För oss handlar detta ytterst om att stärka svenska jurister i deras arbete – genom bättre tillgång till juridisk kunskap, högre precision och modern teknik, säger Thomas Blendow, vd och grundare av Blendow Group.
Ursprung från Tyskland
Noxtua grundades 2017 i Berlin utifrån forskning av Leif-Nissen Lundbæk och professor Michael Huth vid Oxford University och Imperial College London.
Bolaget samarbetar med ledande juridiska förlag i flera europeiska länder, däribland tyska C.H. Beck, och bygger vad som beskrivs som Europas största juridiska databas med över 100 miljoner sökbara dokument.
Bland de strategiska investerarna finns C.H. Beck, CMS och Dentons, som tillsammans sköt in omkring 81 miljoner euro i bolagets Series B-runda under 2025.
Etableringen sker samtidigt som konkurrensen på den svenska legal tech-marknaden hårdnar. Som Realtid tidigare rapporterat expanderar det svenska bolaget Legora snabbt.
I maj genomförde bolaget sitt andra förvärv på kort tid, efter att tidigare i år ha värderats till drygt 50 miljarder kronor.