Mark- och miljööverdomstolen sätter stopp för Stockholms stads försök att tvångsköpa ett ökänt hyreshus i Traneberg i Bromma. Domstolen river upp den tidigare domen och ger därmed hyresvärden rätt.
Bakslag för Stockholm: Värstingvärd får behålla ökänt hus
Fastigheten, som ägs av 84-åriga Ballo Zachrisson via bolaget Förebyggare N&B Fastigheter, har stått under tvångsförvaltning i sammanlagt 14 år.
Zachrisson har återkommande hamnat på Hem & Hyras lista över landets värsta värdar, bland annat på grund av bristande förvaltning, hot och trakasserier mot hyresgäster samt oskäliga uppsägningar.
”Skambud” från staden
Förra året kom en unik dom i Mark- och miljödomstolen som gav staden rätt att lösa in fastigheten för 47 miljoner kronor.
Zachrisson överklagade och kallade summan ett skambud ,enligt henne borde priset snarare ligga på 100 miljoner.
I överklagan hävdar hon i stället att det är hon som trakasserats av Hyresgästföreningen och staden genom skriverier i medier, enligt Hem & Hyra.
Går på värdens linje
Nu går Mark- och miljööverdomstolen på hyresvärdens linje.
Domstolen anser inte att det finns tillräckliga skäl för en inlösen. Stockholms stad ska dessutom ersätta Zachrisson med 130 000 kronor för rättegångskostnader.
Beskedet möts av skarp kritik från stadens bostadsborgarråd Deniz Butros (V).
”Kan inte den här fastigheten tvångsinlösas så undrar jag för vem den här lagen är till för. Det här är ett solklart fall av misskötsel som pågått under 20 års tid”, säger Butros i ett pressmeddelande och beskriver Zachrisson som en direkt olämplig hyresvärd.
Stadens jurister undersöker nu möjligheten att överklaga domen.
Även Hyresgästföreningen, som drivit ärendet, hoppas på en överklagan. Föreningen hade velat se en tvångsinlösen som en långsiktig lösning för de boende.
”Hyresgästerna lämnas återigen i stor ovisshet. Samtidigt sätts underhåll och förbättringar på paus, vilket är en oacceptabel situation, säger Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen i Stockholm, till Hem & Hyra.
Tvångsförvaltningen av huset har pågått sedan 2020, då det kommunala bolaget Stockholmshem tog över förvaltningen.
I våras förlängdes förvaltningen med ytterligare tre år.
Inte det enda
Tranebergshuset är långtifrån det enda svenska bostadshuset med en lång historia av misär.
I Malmö ska den ökända betongkolossen Kinesiska muren säljas på exekutiv auktion efter år av skulder, mögel och rättsprocesser.
Kronofogden har värderat fastigheten, där boende larmat om avstängd värme, ohyra och fuktskador, till 60 miljoner kronor.