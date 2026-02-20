JPMorgan slår tillbaka mot Trumps miljardstämning

Drevs av ’woke’

ANNONS

Trumps juridiska team hävdar att bankens beslut drevs av ”ogrundade, ’woke’ övertygelser” och en önskan att distansera sig från Trumps konservativa politiska åsikter.

Läs även: Bank-vd:n: ”Vad i helvete vill du att jag ska säga?”. Dagens PS

Stämningen anklagar även banken för att ha upprättat en ”svart lista” som delats med andra banker i syfte att varna dem från att göra affärer med Trump och hans närstående.

Slår ifrån sig anklagelserna

JPMorgan och Dimon förnekar samtliga anklagelser. I sitt svarsdokument menar bankens jurister att Trumps påståenden om en svart lista saknar substans.

Missa inte: Trumps tullintäkter faller – Wall Street jublar och skuldberget växer. Realtid

Banken har uppgett att man inte känner till någon sådan lista och ifrågasätter hur den skulle kunna existera inom ramen för den komplexa federala reglering som banken lyder under.

En talesperson för Trumps juridiska team svarade att banken och Dimon ”avbankat och svartlistat” Trump, hans familj och deras företag enbart på grund av presidentens ”America First-politik”, enligt Reuters.

ANNONS

Jurisdiktionsfrågor avgör

Att JPMorgan vill flytta målet från delstatlig till federal domstol handlar delvis om jurisdiktionsfrågor.

Läs även: ”Kackerlackorna” sprider sig i kreditfonderna – trots larmen. Dagens PS

Banken är juridiskt hemmahörande i Ohio, och eftersom ingen av kärandena är medborgare i Ohio kan målet prövas federalt.

Genom att inkludera Dimon som svarande försökte Trumps advokater hålla kvar målet i den delstatliga domstolen i Florida, hävdar bankens jurister.

En av flera konflikter mellan Dimon och Trump

Stämningen är den senaste i en rad konflikter mellan Trump och Dimon. Bara en dag innan den ursprungliga stämningen lämnades in kritiserade Dimon Trumps förslag om ett räntetak på kreditkort på World Economic Forum i Davos.

Han har även uttalat sig mot administrationens invandringspolitik.

ANNONS

Frågan om så kallad ”debanking” har blivit politiskt laddad i USA.

Trump har undertecknat en presidentförordning som uppmanar federala banktillsynsmyndigheter att utreda om kontostängningar skett på politiska grunder. Enligt BBC fann tillsynsmyndigheter nyligen att nio av landets största banker gjort ”olämpliga åtskillnader” bland kunder baserat på deras affärsverksamhet.

Trump har även stämt kreditkortsföretaget Capital One på liknande grunder. Stämningen mot JPMorgan är en av minst sex stämningar som Trump har lämnat in i sin privata kapacitet sedan han återvände till presidentposten.