Trumps tullintäkter faller – Wall Street jublar och skuldberget växer

I januari uppgick intäkterna från tullar till 27,7 miljarder dollar, en minskning med nästan 12 procent jämfört med toppnoteringen i oktober 2025.

Missa inte: Myten spricker: De betalar 96 procent av tullarna. Realtid

Nedgången kopplas bland annat till beslutet att halvera de så kallade fentanyltullarna mot Kina till 10 procent. Men även att Trump hävde 40-procentiga livsmedelstullar mot Brasilien, rapporterar Dagens Industri.

Ekonomen Robin Brooks, tidigare valutastrateg på Goldman Sachs, menar att reträtten mot Kina var ett misstag eftersom tullarna ”faktiskt orsakade verklig skada”, skriver han på X.

Handelsunderskottet minskar

Trots att Trump på sociala medier hävdat att handelsunderskottet minskat med 78 procent visar statistiken en annan bild. USA:s underskott för varor och tjänster uppgick 2025 till 901,5 miljarder dollar, marginellt lägre än 2024 men fortfarande bland de största som uppmätts sedan 1960.

Läs även: Europa slår tillbaka mot USA – miljarderna flyttas hem. Dagens PS

Underskottet mot Kina minskade visserligen kraftigt, men handeln tog andra vägar via länder som Mexiko och Vietnam, där underskotten nådde rekordnivåer.