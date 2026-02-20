De amerikanska tullintäkterna fortsätter att sjunka, samtidigt som ekonomer varnar för att president Donald Trumps handelspolitik riskerar att förvärra landets redan rekordhöga statsskuld.
Trumps tullintäkter faller – Wall Street jublar och skuldberget växer
I januari uppgick intäkterna från tullar till 27,7 miljarder dollar, en minskning med nästan 12 procent jämfört med toppnoteringen i oktober 2025.
Missa inte: Myten spricker: De betalar 96 procent av tullarna. Realtid
Nedgången kopplas bland annat till beslutet att halvera de så kallade fentanyltullarna mot Kina till 10 procent. Men även att Trump hävde 40-procentiga livsmedelstullar mot Brasilien, rapporterar Dagens Industri.
Ekonomen Robin Brooks, tidigare valutastrateg på Goldman Sachs, menar att reträtten mot Kina var ett misstag eftersom tullarna ”faktiskt orsakade verklig skada”, skriver han på X.
Handelsunderskottet minskar
Trots att Trump på sociala medier hävdat att handelsunderskottet minskat med 78 procent visar statistiken en annan bild. USA:s underskott för varor och tjänster uppgick 2025 till 901,5 miljarder dollar, marginellt lägre än 2024 men fortfarande bland de största som uppmätts sedan 1960.
Läs även: Europa slår tillbaka mot USA – miljarderna flyttas hem. Dagens PS
Underskottet mot Kina minskade visserligen kraftigt, men handeln tog andra vägar via länder som Mexiko och Vietnam, där underskotten nådde rekordnivåer.
Wall Street jublar
På Wall Street har de fallande tullintäkterna dock tagits emot positivt. Lägre effektiva handelshinder stärker företagens marginaler och lyfter vinstprognoserna, särskilt i importtunga sektorer, rapporterar GetTransport.
Missa inte: Stålkrig mellan EU och Indien: Kan höja priserna i Sverige. Realtid
Marknader inom både aktier och kryptovalutor har prisat in minskad politisk risk i takt med att tulloffensiven tappat momentum.
De största intäktstappen syns inom konsumentelektronik, industriella maskiner och fordonsdelar, enligt samma källa.
En smutsig moms
Men det som gläder marknaden på kort sikt oroar ekonomer på längre sikt. Kent Smetters, forskningschef för Penn Wharton Budget Model, beskriver i en intervju med Fortune tullarna som en ”smutsig moms” – långt mer skadlig för ekonomin än konventionella skattehöjningar.
Till skillnad från en bred mervärdesskatt träffar tullarna specifika varor och skapar ineffektiva beteendeförändringar hos företag och konsumenter.
Läs även: Tullhoten bet inte – Kinas exportmaskin rusar igen. Dagens PS
Smetters pekar på att omkring 40 procent av USA:s import utgörs av insatsvaror som amerikanska företag använder i sin egen produktion.
Tullarna fungerar därmed i praktiken som en skatt på inhemska tillverkare. Han lyfter jordbruksmaskintillverkaren Deere som exempel. Bolaget beräknar tullkostnader på 1,2 miljarder dollar för 2026.
Stora långsiktiga skador
Penn Wharton-modellen visar att den omedelbara BNP-effekten kan vara begränsad, men att den långsiktiga skadan uppgår till cirka 2,5 procent av BNP över 30 år.
Drivkraften är en skuldspiral där ineffektivare företag och ökad upplåning tvingar globala investerare att kräva högre räntor på amerikanska statsobligationer.
Samtidigt prövar USA:s högsta domstol lagligheten i att införa tullar med hänvisning till nationell säkerhet.
Nästan 90 procent av tullkostnaderna under 2025 hamnade hos amerikanska bolag och konsumenter, visar en studie från Federal Reserve. Av 49 tullhot som Trump riktat har bara 10 genomförts fullt ut, enligt en genomgång av Bloomberg.