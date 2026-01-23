Dimons uppgörelse i Davos: ”Mycket snack – lite verkstad”

Under en paneldiskussion på World Economic Forum uttryckte Jamie Dimon, chef för världens största bank mätt i börsvärde, sitt missnöje med hur den nya Trump-administrationen hanterar invandringsfrågan, skriver CNBC.

”Jag gillar inte vad jag ser, när fem fullvuxna män slår ner små kvinnor”, sa Dimon och refererar till videor som visar hur amerikanska immigrationsmyndigheten ICE griper personer som misstänks vara papperslösa.

”Jag tycker vi borde lugna ner oss lite när det gäller det interna arga tillståndet kring invandring”.

Förespråkar invandringsreform

Dimon, som länge förespråkat en invandrarreform för att stärka USA:s ekonomiska tillväxt, betonade att landet behöver arbetskraftsinvandring.

”Vi behöver dessa människor. De arbetar på våra sjukhus, hotell, restauranger och inom jordbruket, och de är bra människor. De borde behandlas därefter”, sa han.

Bank-vd:n kritiserade även invandringspolitiken mer generellt och uppmanade Trump att tillåta medborgarskap ”för hårt arbetande människor” och ordentliga asylmöjligheter.