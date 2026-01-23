Dimons uppgörelse i Davos: ”Mycket snack – lite verkstad”

23 jan. 2026

Jamie Dimon är kritisk till USA:s invandringspolitik? (Foto: Rebecca Blackwell / AP /TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

JPMorgan Chases vd Jamie Dimon riktade ovanligt skarp kritik mot både president Trumps invandringspolitik och World Economic Forums deltagare under ett uppmärksammat framträdande i Davos.

Under en paneldiskussion på World Economic Forum uttryckte Jamie Dimon, chef för världens största bank mätt i börsvärde, sitt missnöje med hur den nya Trump-administrationen hanterar invandringsfrågan, skriver CNBC.

”Jag gillar inte vad jag ser, när fem fullvuxna män slår ner små kvinnor”, sa Dimon och refererar till videor som visar hur amerikanska immigrationsmyndigheten ICE griper personer som misstänks vara papperslösa.

”Jag tycker vi borde lugna ner oss lite när det gäller det interna arga tillståndet kring invandring”.

Jamie Dimon, vd för USA:s största bank JP Morgan, är inte imponerad över vad Davos-konferensen resulterat i under alla år som den ägt rum.

Förespråkar invandringsreform

Dimon, som länge förespråkat en invandrarreform för att stärka USA:s ekonomiska tillväxt, betonade att landet behöver arbetskraftsinvandring.

”Vi behöver dessa människor. De arbetar på våra sjukhus, hotell, restauranger och inom jordbruket, och de är bra människor. De borde behandlas därefter”, sa han.

Bank-vd:n kritiserade även invandringspolitiken mer generellt och uppmanade Trump att tillåta medborgarskap ”för hårt arbetande människor” och ordentliga asylmöjligheter.

Kritik mot Davos-eliten

Men Dimon riktade också skarp kritik mot sin publik i de schweiziska alperna.

När han tillfrågades om det råder en klimat av rädsla bland amerikanska företagsledare att kritisera Vita huset, vände han sig mot de samlade deltagarna på World Economic Forum.

”Jag har kommit till Davos i alla dessa år och lyssnat på prat och sånt. Och ni gjorde inte ett särskilt bra jobb med att göra världen till en bättre plats”, sa Dimon från scenen, enligt Fortune.

Den 69-årige bankchefen talade om en ”Davos-elit” och menade att det är mycket snack men lite verkstad på konferensen.

”Vad i helvete vill du att jag ska säga?”

När Dimon pressades ytterligare om hans försiktiga formuleringar kring Trump-administrationen tappade han tålamodet.

Efter att ha sammanfattat sina ståndpunkter, att han vill se ett starkare Nato och Europa, att han inte är för tullar men skulle använda dem i vissa fall, och att han vill se en annan inställning till invandring utbrast han till slut.

”Vad i helvete vill du mer att jag ska säga?”

Dimon betonade dock att han tycker parollen ”America First” är okej, så länge den inte leder till att USA hamnar ensamt. Han deklarerade samtidigt tydligt: ”Jag är globalist”.

Uttalandena från Dimon är ovanliga i det rådande klimatet där amerikanska företagsledare i stort sett undvikit offentlig kritik av Trump-administrationen, efter att analytiker spekulerat i att företagsledare fruktar repressalier från Vita huset.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

