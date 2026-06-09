En av landets mest anlitade konkursförvaltare portas nu från nya uppdrag av Kronofogden, sedan han fällts för tjänstefel i samband med en konkurs.
Topprankad konkursförvaltare portas efter miljonhärva
Under 2023 vände sig en tidigare dömd företagare till advokatkontoret där förvaltaren arbetar och bad honom handlägga en planerad konkurs i ett av sina bolag.
Stockholms tingsrätt godkände så kallat gäldenärsval, trots att företagaren nyligen avtjänat fängelse för grov näringspenningtvätt.
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Enligt Dagens Industri visade det sig att konkursbolaget använts som pengasluss i en omfattande svartjobbshärva.
Närmare 6,7 miljoner kronor hade flutit in från ett livsmedelsföretag som sålde matlådor till bland annat Hemköp och Coop, varefter svarta löner betalats ut till kockar och förpackare samtidigt som fejkade arbetsgivar- och momsdeklarationer lämnats till Skatteverket.
Rapporterade inte till Skatteverket
Konkursförvaltaren intygade ändå för tingsrätten att bokföringen var i sin ordning och fakturerade staten drygt 131 000 kronor, trots att fullständigt räkenskapsmaterial saknades för flera år. Han rapporterade heller inga misstankar om brott till Ekobrottsmyndigheten.
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Efter att EBM inlett en utredning erkände han till slut tjänstefel, genom att ha brutit mot konkurslagen och underlåtit att underrätta åklagare. Påföljden stannade vid ett strafföreläggande och 54 400 kronor i böter.
Strök alla uppdrag
Sedan Di berättat om fallet agerade Tillsynsmyndigheten för konkurser, som ligger under Kronofogden, och beslutade att tills vidare avstyrka alla nya förordnanden.
Kronofogden bedömer att de oriktiga uppgifterna och de bristfälliga verifikationsunderlagen vid en granskning borde ha väckt misstanke om bokföringsbrott, skriver Dagens Juridik.
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Förvaltaren har därför genom oaktsamhet lämnat felaktiga underrättelser till åklagare och åsidosatt sitt uppdrag, skriver myndigheten.
Kronofogden beskriver det inträffade som ”en allvarlig brist” och kommer nu att göra en fördjupad genomgång av advokatens arbete.
Därefter ska myndigheten bedöma om han fortsättningsvis anses lämplig för konkursuppdrag.