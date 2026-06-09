Topprankad konkursförvaltare portas efter miljonhärva

Under 2023 vände sig en tidigare dömd företagare till advokatkontoret där förvaltaren arbetar och bad honom handlägga en planerad konkurs i ett av sina bolag.

Stockholms tingsrätt godkände så kallat gäldenärsval, trots att företagaren nyligen avtjänat fängelse för grov näringspenningtvätt.

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Enligt Dagens Industri visade det sig att konkursbolaget använts som pengasluss i en omfattande svartjobbshärva.

Närmare 6,7 miljoner kronor hade flutit in från ett livsmedelsföretag som sålde matlådor till bland annat Hemköp och Coop, varefter svarta löner betalats ut till kockar och förpackare samtidigt som fejkade arbetsgivar- och momsdeklarationer lämnats till Skatteverket.

Rapporterade inte till Skatteverket

Konkursförvaltaren intygade ändå för tingsrätten att bokföringen var i sin ordning och fakturerade staten drygt 131 000 kronor, trots att fullständigt räkenskapsmaterial saknades för flera år. Han rapporterade heller inga misstankar om brott till Ekobrottsmyndigheten.

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Efter att EBM inlett en utredning erkände han till slut tjänstefel, genom att ha brutit mot konkurslagen och underlåtit att underrätta åklagare. Påföljden stannade vid ett strafföreläggande och 54 400 kronor i böter.