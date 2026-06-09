Missbruk av sekretess: Så kan bevis hållas borta från domstolar

Hovrätten ändrade beslut

Solna tingsrätt beslutade i våras att rapporten skulle lämnas ut, men Svea hovrätt ändrade avgörandet.

Skälet är att Ericsson skickat rapporten till sina svenska advokater i samband med ett pågående disciplinärende inför Nasdaq.

Därmed ansågs materialet anförtrott advokaterna inom ramen för deras yrkesutövning och omfattas av advokatsekretess.

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Eftersom det inte påståtts att informationsdelningen haft ett illojalt syfte kunde hovrätten inte bifalla aktieägarnas editionsyrkande, varken mot advokaterna eller mot Ericsson självt, då editionsförbudet enligt rättegångsbalken även gäller handlingar som innehas av en part vars advokat har tystnadsplikt.

Oroväckande prejudikat

Det är denna tolkning som nu oroar. Krister Azelius, advokat och ett av ombuden för aktieägarna, menar enligt Dagens Juridik att hovrätten ”utökat omfånget” av advokatsekretessen på ett sätt som kan få långtgående konsekvenser.

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Han varnar för att en part, illojalt eller inte, ska kunna undgå editionsskyldighet bara genom att skicka känsliga dokument till sin advokat.

”Det här beslutet kommer att kunna missbrukas”, säger han till Dagens Juridik och tillägger att det är angeläget att svenska domstolar kan döma över relevant material.

Finns en dämpad risk

Azelius framhåller samtidigt att risken delvis dämpas av att advokatkåren i regel inte vill medverka till illojala beteenden.

Han pekar dock på ett problem när en klient oombett skickar material till sin advokat: ”Då har advokaten fått materialet och det kommer att bli svårt att göra det ogjort.”

Processen är långt ifrån avslutad.

Tingsrätten lagt upp en plan där aktieägarna inom kort ska yttra sig över motpartens svaromål, innan en muntlig förberedelse planeras till hösten.

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