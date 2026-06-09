Ericsson behöver inte lämna ut den interna Irak-rapport som länge stått i centrum för en uppslitande process med bolagets aktieägare. Beslutet, som meddelats av Svea hovrätt, väcker nu oro bland jurister om att advokatsekretessen kan komma att utnyttjas för att hålla central bevisning borta från domstol.
Missbruk av sekretess: Så kan bevis hållas borta från domstolar
Bakgrunden är de anklagelser om mutor till terrornätverket Islamiska staten (IS) i Irak som tidigare skakat telekomjätten.
Ericsson (börskurs Ericsson) avsatte redan i januari 2023 omkring 2,3 miljarder kronor, cirka 220 miljoner dollar, inför en potentiell uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet, DOJ.
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Bolaget misstänktes då för att ha undanhållit en intern rapport om de misstänkta betalningarna, och aktien rasade när uppgifterna först blev kända.
Aktieägare drog bolaget inför rätta
Det är just denna internrapport som tvisten nu handlar om. Ericssons egna utredning hittade ”allvarliga regelefterlevnadsbrott” i form av ”betalningar till mellanhänder” vid en tidpunkt då terroristorganisationer som IS kontrollerade transportrutter i landet, skriver bland annat Omni.
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Rapporten utlöste ett kursras i februari 2022 och fick aktieägare att dra bolaget inför rätta.
Hovrätten ändrade beslut
Solna tingsrätt beslutade i våras att rapporten skulle lämnas ut, men Svea hovrätt ändrade avgörandet.
Skälet är att Ericsson skickat rapporten till sina svenska advokater i samband med ett pågående disciplinärende inför Nasdaq.
Därmed ansågs materialet anförtrott advokaterna inom ramen för deras yrkesutövning och omfattas av advokatsekretess.
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Eftersom det inte påståtts att informationsdelningen haft ett illojalt syfte kunde hovrätten inte bifalla aktieägarnas editionsyrkande, varken mot advokaterna eller mot Ericsson självt, då editionsförbudet enligt rättegångsbalken även gäller handlingar som innehas av en part vars advokat har tystnadsplikt.
Oroväckande prejudikat
Det är denna tolkning som nu oroar. Krister Azelius, advokat och ett av ombuden för aktieägarna, menar enligt Dagens Juridik att hovrätten ”utökat omfånget” av advokatsekretessen på ett sätt som kan få långtgående konsekvenser.
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Han varnar för att en part, illojalt eller inte, ska kunna undgå editionsskyldighet bara genom att skicka känsliga dokument till sin advokat.
”Det här beslutet kommer att kunna missbrukas”, säger han till Dagens Juridik och tillägger att det är angeläget att svenska domstolar kan döma över relevant material.
Finns en dämpad risk
Azelius framhåller samtidigt att risken delvis dämpas av att advokatkåren i regel inte vill medverka till illojala beteenden.
Han pekar dock på ett problem när en klient oombett skickar material till sin advokat: ”Då har advokaten fått materialet och det kommer att bli svårt att göra det ogjort.”
Processen är långt ifrån avslutad.
Tingsrätten lagt upp en plan där aktieägarna inom kort ska yttra sig över motpartens svaromål, innan en muntlig förberedelse planeras till hösten.