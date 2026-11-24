Mannen ställdes inför domstol i Milwaukee den 20 november. Det framgår av ett pressmeddelande från den amerikanska åklagarmyndigheten i Eastern District of Wisconsin. Domaren William E. Duffin beslutade att han ska sitta häktad i väntan på rättegång.

Mannen åtalades redan i oktober 2025, då en federal storjury i Milwaukee väckte ett åtal som hölls hemligt. Det gäller åtta punkter: fyra om elektroniskt bedrägeri (wire fraud), två om bedrägeri med betalmedel och två om grov identitetsstöld.

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Enligt åtalet ska 21-åringen under olika alias ha marknadsfört och sålt stulna kortuppgifter och personuppgifter på kriminella forum på darknet. Själv ska han ha uppgett att han stal uppgifterna från e-handelssajter med hjälp av skadlig kod.

Köpte 27 000 kort under täckmantel

FBI:s kontor i Milwaukee köpte i hemlighet över 27 000 stulna kortnummer med tillhörande personuppgifter från säljaren. Bland uppgifterna fanns ett 300-tal personer med adress i Wisconsin.

Enligt pressmeddelandet innehöll uppgifterna bland annat CVV-koder, namn, adresser, telefonnummer och mejladresser. Den exakta ekonomiska skadan har ännu inte fastställts, uppger FBI enligt Milwaukee Journal Sentinel.

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Det mest anmärkningsvärda fyndet gjordes på en hårddisk som beslagtogs under utredningen. Där fanns omkring 2,7 miljoner betalkortsnummer: kreditkort, betalkort och presentkort.

Utredarna kunde knyta säljaren till Avdyli, och i juli 2026 grep kosovansk polis honom på begäran av FBI och det amerikanska justitiedepartementet. I november utlämnades han till USA, där den amerikanska federala polismyndigheten US Marshals ansvarade för transporten.

”Rättvisan känner inga gränser. Den kommer att hitta dig”, säger Alan Karr, chef för FBI i Milwaukee, i pressmeddelandet.

Vice chefsåklagaren Brad D. Schimel säger i pressmeddelandet att det tyvärr är vardag att amerikanska konsumenter får sina identiteter och finansiella uppgifter stulna på nätet, ofta av aktörer utomlands. Han kallar gripandet av en misstänkt utländsk cyberbrottsling med så stora mängder kortdata för en exceptionell händelse.

Avdyli är inte dömd för något brott, och enligt amerikansk rätt räknas han som oskyldig tills motsatsen bevisats.