Domen meddelades den 18 november. Nu har Finansinspektionen (FI) publicerat beslutet.

Läs även: Apoteken gömde konkurrenterna på Google – nu hotar miljonvite. Realtid

Enligt FI gjorde personen affärer i Ecoclime-aktien som kunde väntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan. Det strider mot förbudet mot marknadsmanipulation i EU:s marknadsmissbruksförordning MAR.

Godkände inte föreläggandet

Ärendet hamnade i domstol eftersom personen sa nej till det sanktionsföreläggande som FI först utfärdade. FI väckte då talan i Stockholms tingsrätt och yrkade 30 000 kronor. Domstolen gick på myndighetens linje fullt ut.

FI har inte redovisat hur många affärer det gällde, när de gjordes eller hur stora volymerna var.

Läs även: Tessin avnoteras – småsparare kan tvingas sälja med rabatt. Dagens PS

Beloppet ligger i den lägre delen av skalan för den här typen av ärenden. I augusti dömde samma tingsrätt en annan privatperson att betala 40 000 kronor i ett liknande mål. Tidigare har avgifter på 70 000–80 000 kronor varit vanliga. Högre belopp har förekommit i mer omfattande fall, som när hovrätten slog fast att en storägare manipulerade Fastator-aktien.

Har lämnat börsen

Ecoclime är inte längre ett börsbolag. Umeåbolaget, som säljer system för att återvinna värme i fastigheter, ansökte i juni om att avnotera sin B-aktie från NGM. Det rapporterade bland annat Finansmagasinet. En extra bolagsstämma hade redan i mars enhälligt godkänt styrelsens beslut.

Sista handelsdag blev den 3 juli 2026. Samma dag som ansökan offentliggjordes rasade aktien med 36 procent till 15 öre. Enligt Affärsvärlden var börsvärdet då omkring 8 miljoner kronor.

Läs även: Kinesiska muren tillbaka i rätten: ”Systematisk misskötsel”. Realtid

Ett bolag med så litet börsvärde och så låg aktiekurs har ofta tunn handel. Där kan förhållandevis små affärer få kursen att röra sig, vilket är just det FI letar efter i manipulationsärenden.

Största ägare enligt Affärsvärldens ägardata var vd Lennart Olofsson, med drygt 13 procent av kapitalet och 30 procent av rösterna. Även SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, fanns bland de största ägarna med 13 procent av kapitalet.

Sparat 30 miljoner

Efter avnoteringen kan aktien bara bytas privat mellan köpare och säljare, vanligen via en mäklare mot en avgift. Bolaget har också slutat med fullständiga kvartalsrapporter.

I ett pressmeddelande i juli uppgav Ecoclime att kostnaderna minskat med 30 miljoner kronor mellan andra kvartalet 2025 och samma period i år. Avnoteringen ingick i ett paket av besparingar. Målet är ett positivt operativt kassaflöde i början av 2027. Bolaget skrev också att juni var den starkaste orderingångsmånaden hittills.

Fler privatpersoner fälls

FI har under året drivit flera ärenden om marknadsmissbruk mot enskilda personer. I fjol kom myndigheten med sanktionsavgifter mot två medgrundare av ett First North-bolag efter ett fall där en vd läckte insiderinformation.

Tidigare förra året dömdes även en 57-årig kvinna för att ha trissat upp kursen i AegirBio genom över 400 köp, rapporterade Dagens PS.