Stockholms tingsrätt dömer en privatperson att betala 30 000 kronor i sanktionsavgift för marknadsmanipulation i fastighetsteknikbolaget Ecoclime Group. Bolaget har sedan dess lämnat börsen.
Privatperson fälls för kursmanipulation i fastighetsteknikbolag
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