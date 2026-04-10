Kortbedrägerier ökar kraftigt – 88 764 konton drabbade på ett år

Samtidigt varnar experter för att bedragarna arbetar alltmer systematiskt och att många svenskar saknar grundläggande kunskaper om hur de skyddar sig.

Enligt en analys som NordVPN hänvisar till vet 69 procent av svenskarna inte hur man känner igen en falsk webbsida.

Bedragarna utnyttjar detta genom att planera sina attacker noggrant och anpassa dem efter perioder då konsumenter är som mest aktiva online, exempelvis under shoppingintensiva helger. En vanlig metod är att först testa med små köp innan större summor dras, skriver News55.

Allmän ökning av bedrägerier

Problemet sträcker sig långt bortom kortbedrägerier. Finansinspektionen varnade under 2025 för 186 bedrägliga aktörer, jämfört med bara 12 under hela 2024, en ökning på över 1 450 procent.

En förklaring är att myndigheten förändrat sina arbetssätt och nu kan inleda varningsprocesser på egen hand, utan att invänta tips från allmänheten.

Låtsas vara tradingbolag

Trenden har fortsatt under 2026. I mars varnade Finansinspektionen för ytterligare 104 bedrägliga aktörer, en så stor mängd att namnen inte längre fick plats i myndighetens pressmeddelanden.

Majoriteten presenterar sig som tradingbolag och lockar med handel i aktier, valutor och kryptotillgångar via falska plattformar som ser trovärdiga ut med grafer och kontosidor.

Finansinspektionen ställer sig positiv till nya regler som kan bli lag under året, med åtgärder mot bedrägerier via elektronisk kommunikation.

I väntan på det uppmanar både myndigheten och säkerhetsexperter konsumenter att regelbundet kontrollera sina kontoutdrag och vara skeptiska mot oväntade erbjudanden.