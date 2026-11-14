Tre män har åtalats i USA, misstänkta för att ha använt AI-genererade röster och bilder för att utge sig för att vara företagsledare och advokater vid stora internationella advokatbyråer. Enligt åtalet lurades företag i USA och andra länder på sammanlagt 129 miljoner dollar, cirka 1,3 miljarder kronor.
Falska vd:ar och advokater lurade företag på 1,3 miljarder
Åtalet offentliggjordes i förra veckan av åklagarmyndigheten för Southern District of New York, enligt ett pressmeddelande. De åtalade är Jacob Soall, 41, som bor i Marbella i Spanien och i Storbritannien, Sharon Hazan, 54, från Israel, och Guy Sheetrit, 42, från Israel och Förenade Arabemiraten.
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Soall greps i Spanien i juni, Hazan i Spanien i augusti och Sheetrit i Storbritannien i september. USA har begärt att alla tre lämnas ut. Åtalet gäller bland annat bedrägeri, grov identitetsstöld och penningtvätt. De tyngsta åtalspunkterna har ett straffmaximum på 20 års fängelse.
Ringde som vd, sedan som advokat
Enligt åklagarna pågick upplägget mellan 2024 och 2026 och följde samma mönster varje gång. Först kontaktades en anställd av någon som utgav sig för att vara bolagets vd. Den anställda fick höra talas om en konfidentiell finansiell transaktion och uppmanades att kontakta advokater vid internationella byråer som skulle vara inblandade i affären.
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Även advokaterna var falska. Ligan utgav sig för att vara jurister vid några av världens 50 största advokatbyråer, skriver Cyberscoop. Till slut var det en av de falska advokaterna som instruerade den anställda att föra över ett stort belopp till ett konto som ligan kontrollerade.
Soall ska ha spelat rollen som brittisk advokat. Enligt åklagarna använde han ett handskrivet manus med rubriken ”Lawyer Call”. Där fanns formuleringar som skulle hindra de anställda från att prata om samtalen med sina kollegor.
Sjukhus och fintechbolag bland offren
Bland de offer som pekas ut finns två sjukhuskoncerner i Missouri och Kalifornien, en bank i Rhode Island, ett fondbolag i Massachusetts och en tillverkare av djurmat i Florida. Den största förlusten bland de redovisade fallen drabbade ett brittiskt fintechbolag, som förlorade 11,6 miljoner dollar, drygt 115 miljoner kronor.
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De redovisade fallen uppgår tillsammans till omkring 32 miljoner dollar. Merparten av de 129 miljonerna kommer alltså från offer som inte beskrivs i pressmeddelandet.
Hazan och Sheetrit ska ha skött tvätten av pengarna. Enligt åtalet skickades pengarna till konton i bland annat USA, Spanien, Portugal, Grekland, Förenade Arabemiraten, Singapore, Österrike, Slovakien och Kina. Därefter växlades de till kryptovaluta för att dölja var de kom ifrån.
Hazan ska ha skrutit om att han tvättat pengar sedan 1994 och att han flyttat mer än 400 miljoner dollar bara under de senaste tre åren. Han är inte ostraffad. Enligt åklagarna dömdes han 2008, i samma domstolsdistrikt, för konspiration till bankbedrägeri.
Advokaterna för Soall och Sheetrit har inte svarat på frågor, uppger ITV. Det är oklart om Hazan har en försvarare. De åtalade ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad.
Ökar även i Sverige
USA:s federala åklagare Jamie McDonald säger i pressmeddelandet att tekniken har stor potential. Samtidigt anklagar han de tre för att ha missbrukat den för att imitera verkliga personer.
Liknande bedrägerier ökar även i Sverige. Vd-bedrägerier där offret förlorade mer än en miljon kronor gav bedragarna 161 miljoner kronor förra året, jämfört med 19 miljoner 2023. Det visar Polisens analys av brottsvinster, som Dagens PS har rapporterat om.
Polisen har tidigare varnat för att klonade röster och deepfakes kommer att ställa till stora problem för företagen.