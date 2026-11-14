Falska vd:ar och advokater lurade företag på 1,3 miljarder

Åtalet offentliggjordes i förra veckan av åklagarmyndigheten för Southern District of New York, enligt ett pressmeddelande. De åtalade är Jacob Soall, 41, som bor i Marbella i Spanien och i Storbritannien, Sharon Hazan, 54, från Israel, och Guy Sheetrit, 42, från Israel och Förenade Arabemiraten.

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Soall greps i Spanien i juni, Hazan i Spanien i augusti och Sheetrit i Storbritannien i september. USA har begärt att alla tre lämnas ut. Åtalet gäller bland annat bedrägeri, grov identitetsstöld och penningtvätt. De tyngsta åtalspunkterna har ett straffmaximum på 20 års fängelse.

Ringde som vd, sedan som advokat

Enligt åklagarna pågick upplägget mellan 2024 och 2026 och följde samma mönster varje gång. Först kontaktades en anställd av någon som utgav sig för att vara bolagets vd. Den anställda fick höra talas om en konfidentiell finansiell transaktion och uppmanades att kontakta advokater vid internationella byråer som skulle vara inblandade i affären.

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Även advokaterna var falska. Ligan utgav sig för att vara jurister vid några av världens 50 största advokatbyråer, skriver Cyberscoop. Till slut var det en av de falska advokaterna som instruerade den anställda att föra över ett stort belopp till ett konto som ligan kontrollerade.

Soall ska ha spelat rollen som brittisk advokat. Enligt åklagarna använde han ett handskrivet manus med rubriken ”Lawyer Call”. Där fanns formuleringar som skulle hindra de anställda från att prata om samtalen med sina kollegor.