Facebook kan inte marknadsföra sin tjänst som gratis om användarna betalar med sina personuppgifter.

Det anser EU-domstolens generaladvokat Laila Medina, som föreslår att personuppgifter som används kommersiellt ska betraktas som en form av betalning.

Uttalandet kommer i ett mål mellan Meta Platforms Ireland och den tyska konsumentorganisationen Verbraucherzentrale Bundesverband.

Hävdar att det är vilseledande

Tvisten gäller formuleringen ”Facebook är och förblir gratis”, som användes på plattformens registreringssida i februari 2015, skriver danska Lovguiden.

Konsumentorganisationen har hävdat att formuleringen är vilseledande eftersom användarna i utbyte mot tillgång till tjänsten lämnar ifrån sig personuppgifter och godkänner att dessa används kommersiellt.

Tyska domstolar har tidigare avvisat organisationens krav med motiveringen att förbudet mot att marknadsföra produkter som gratis endast gäller när konsumenten måste betala pengar.

Den tyska federala domstolen har därefter vänt sig till EU-domstolen för att få frågan prövad.

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