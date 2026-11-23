Är Facebook gratis? Inte enligt ett nytt utlåtande från EU-domstolens generaladvokat. Hon hävdar nämligen att användarna betalar på dolda sätt.
EU-rådets generaladvokat: Facebook kan inte kalla tjänsten gratis
Facebook kan inte marknadsföra sin tjänst som gratis om användarna betalar med sina personuppgifter.
Det anser EU-domstolens generaladvokat Laila Medina, som föreslår att personuppgifter som används kommersiellt ska betraktas som en form av betalning.
Uttalandet kommer i ett mål mellan Meta Platforms Ireland och den tyska konsumentorganisationen Verbraucherzentrale Bundesverband.
Hävdar att det är vilseledande
Tvisten gäller formuleringen ”Facebook är och förblir gratis”, som användes på plattformens registreringssida i februari 2015, skriver danska Lovguiden.
Konsumentorganisationen har hävdat att formuleringen är vilseledande eftersom användarna i utbyte mot tillgång till tjänsten lämnar ifrån sig personuppgifter och godkänner att dessa används kommersiellt.
Tyska domstolar har tidigare avvisat organisationens krav med motiveringen att förbudet mot att marknadsföra produkter som gratis endast gäller när konsumenten måste betala pengar.
Den tyska federala domstolen har därefter vänt sig till EU-domstolen för att få frågan prövad.
Läs mer: Över en halv miljon konton raderas – Facebook skärper reglerna. Dagens PS
Används för annonserna
I sitt förslag till avgörande anser generaladvokaten att personuppgifter och samtycke till kommersiell användning har ett ekonomiskt värde för företag som driver sociala nätverk.
Uppgifterna kan bland annat användas för riktad annonsering och bidrar därmed till att finansiera verksamheten.
Enligt förslaget spelar det ingen roll att användarna behåller äganderätten till sina personuppgifter. Det är den kommersiella användningen av informationen som utgör en motprestation.
Undantag gäller när personuppgifterna enbart behandlas för att tillhandahålla själva tjänsten eller uppfylla rättsliga skyldigheter.
Läs mer: Lånade 7 000 kronor – fick ränta på över 500 procent. Dagens PS
Inte bindande för EU-domstolen
Generaladvokaten avvisar även Metas invändningar om att en sådan tolkning skulle strida mot EU:s dataskyddsförordning, GDPR, eller företagens frihet att bedriva verksamhet.
Reglerna om dataskydd och vilseledande marknadsföring anses kunna tillämpas parallellt.
Förslaget är inte bindande för EU-domstolen, som nu ska ta ställning till frågan. Ett kommande avgörande kan få betydelse för hur digitala tjänster marknadsförs inom hela unionen.
I Sverige finns motsvarande förbud i marknadsföringslagen. Där anges att det är vilseledande att kalla en produkt gratis om konsumenten måste betala annat än oundvikliga kostnader.
Läs mer: Brittiska skattebetalare har över en biljon pund i skatteparadis. Realtid