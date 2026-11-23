En amerikansk pastor har fällts för ett internationellt investeringsbedrägeri där över 70 personer förlorade mer än sex miljoner dollar, motsvarande omkring 55 miljoner kronor. Han lockade med lönsamma kyrkrenoveringar och kristna konserter, men använde investerarnas pengar till bland annat privat konsumtion.
Pastor lurade investerare på 55 miljoner – bodde i miljonvilla
En jury i Fort Worth, Texas, har fällt den 53-årige pastorn Richard Reinaldo Garcia från Arlington. Han döms för konspiration att begå elektroniskt bedrägeri och för tre fall av elektroniskt bedrägeri.
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Domen föll den 19 november efter en fyra dagar lång rättegång inför domaren Mark T. Pittman. Påföljden bestäms den 4 mars nästa år.
Kyrkor som skulle säljas med vinst
Enligt åklagarna pågick bedrägeriet från augusti 2021 till april 2025. Garcia och andra värvade investerare till så kallad church flipping. Det innebar att man köpte, renoverade och sålde kyrkfastigheter. Han tog också in pengar till kristna konserter och lovade investerarna god avkastning.
Åtalet beskriver flera konkreta fall. Två investerare betalade 50 000 dollar för att renovera och sälja en kyrka i Arlington. Garcia påstod senare att projektet hade gett 55 procents vinst och att pengarna hade återinvesterats, utan att investerarna hade gått med på det. En annan investerare skickade sammanlagt 293 000 dollar för kyrkfastigheter i Texarkana och Lubbock. Enligt åklagarna gick pengarna aldrig till de fastigheterna, rapporterar KERA News.
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Pengar samlades också in till konserter i Colombia och till kyrkresor till Kenya. Resorna bokades enligt åklagarna aldrig.
När investerarna frågade efter sina vinster sa Garcia ofta att pengarna hade satsats i nya projekt.
Pengarna kallades donationer
Investerarna kom från USA, Colombia, Mexiko och Dominikanska republiken. Garcia bad dem föra över pengarna till konton som hörde till kyrkliga organisationer, bland annat Ministerio Gracia och Gracia Church of Texas. Överföringarna skulle märkas som ”donationer” till kyrkan, trots att det var investeringar.
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Han fick också församlingsmedlemmar att lägga både pengar och eget arbete på kyrkans fastigheter. De rustades upp och såldes med vinst samtidigt som han fortsatte att ta in nya investeringar.
Från ungefär 2023 till oktober 2025 förde Garcia över mer än 200 000 dollar om året till sina privata konton. Han körde en elektrisk Mercedes-SUV av 2023 års modell och bodde i en villa i Mansfield som har sålts för mer än 1,6 miljoner dollar, ungefär 15 miljoner kronor.
Upp till 20 år per åtalspunkt
”Han tog inte bara pengar från sina offer, utan utnyttjade det förtroende de hade för honom som pastor”, säger den federala åklagaren Ryan Raybould i ett pressmeddelande.
R. Joseph Rothrock, som leder FBI:s kontor i Dallas, säger att bedrägeriet svek församlingsmedlemmarnas förtroende och satte deras ekonomiska trygghet på spel. FBI ber nu fler drabbade att höra av sig.
Varje åtalspunkt kan ge upp till 20 års fängelse.
När Garcia åtalades i somras gällde åtalet drygt 50 offer och 3,2 miljoner dollar, enligt NBC DFW. Under rättegången nästan fördubblades beloppet.
Svenska paralleller
Det kallas affinity fraud när bedragare utnyttjar tron eller gemenskapen i en grupp, och upplägget är inte okänt i Sverige. Realtid har tidigare skrivit om frikyrkopastorn Kristian Westergård, som åtalades för att ha lurat kristna investerare på 28 miljoner kronor.
Investeringsbedrägerier är fortfarande bedragarnas största inkomstkälla i Sverige. Förra året tog de in nästan 1,6 miljarder kronor, rapporterar Dagens PS.