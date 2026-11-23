En jury i Fort Worth, Texas, har fällt den 53-årige pastorn Richard Reinaldo Garcia från Arlington. Han döms för konspiration att begå elektroniskt bedrägeri och för tre fall av elektroniskt bedrägeri.

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Domen föll den 19 november efter en fyra dagar lång rättegång inför domaren Mark T. Pittman. Påföljden bestäms den 4 mars nästa år.

Kyrkor som skulle säljas med vinst

Enligt åklagarna pågick bedrägeriet från augusti 2021 till april 2025. Garcia och andra värvade investerare till så kallad church flipping. Det innebar att man köpte, renoverade och sålde kyrkfastigheter. Han tog också in pengar till kristna konserter och lovade investerarna god avkastning.

Åtalet beskriver flera konkreta fall. Två investerare betalade 50 000 dollar för att renovera och sälja en kyrka i Arlington. Garcia påstod senare att projektet hade gett 55 procents vinst och att pengarna hade återinvesterats, utan att investerarna hade gått med på det. En annan investerare skickade sammanlagt 293 000 dollar för kyrkfastigheter i Texarkana och Lubbock. Enligt åklagarna gick pengarna aldrig till de fastigheterna, rapporterar KERA News.

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Pengar samlades också in till konserter i Colombia och till kyrkresor till Kenya. Resorna bokades enligt åklagarna aldrig.

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När investerarna frågade efter sina vinster sa Garcia ofta att pengarna hade satsats i nya projekt.